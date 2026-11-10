SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerini yakından ilgilendiren Kasım 2026 emekli banka promosyonları yeniden gündemde. Emekli maaşlarını kendi bünyelerine taşımak isteyen bankalar, nakit ödemelerin yanı sıra kredi kartı kullanımı, otomatik fatura talimatı ve farklı bankacılık işlemleri karşılığında ek ödüller sunuyor.

Kasım ayında açıklanan kampanyalarda 35 bin TL'ye varan toplam ödeme fırsatları dikkat çekiyor. Ancak bankaların duyurduğu en yüksek tutarlar, her emekliye doğrudan ve koşulsuz olarak ödenmiyor. Promosyon miktarı, emekli aylığının tutarına ve ek kampanya şartlarına göre değişiklik gösteriyor.

KASIM 2026 EMEKLİ PROMOSYONLARI NE KADAR OLDU?

Bankaların resmi açıklamaları ve kasım ayı kampanya derlemelerine göre 20 bin TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara sunulan üst limitler şöyle:

Banka Temel nakit promosyon Ek şartlarla toplam Şekerbank 12.000 TL 35.000 TL ING 15.000 TL 32.000 TL Türkiye Finans 12.000 TL 32.000 TL DenizBank 12.000 TL 30.000 TL Yapı Kredi 15.000 TL 30.000 TL Albaraka Türk 20.000 TL 30.000 TL Garanti BBVA 15.000 TL 25.000 TL İş Bankası 15.000 TL 25.000 TL QNB 20.000 TL 20.000 TL Akbank 15.000 TL 15.000 TL Ziraat Bankası 12.000 TL 12.000 TL Halkbank 12.000 TL 12.000 TL

Tablodaki tutarlar ulaşılabilen kampanya üst limitleridir. Ek ödemeler nakit, bonus veya başka ödül türlerinde olabilir. Kampanya koşulları değişebileceğinden başvuru öncesinde ilgili bankadan teyit edilmelidir.

ŞEKERBANK EMEKLİ PROMOSYONU 35 BİN TL'YE ULAŞIYOR

Şekerbank, emekli maaşını bankaya taşıyan veya mevcut taahhüdünü yenileyen müşterilerine 12 bin TL'ye kadar temel nakit promosyon sunuyor.

Bankanın resmi kampanya sayfasına göre 20 bin TL ve üzerinde emekli maaşı alan müşteriler, vadesiz hesap, kredi kartı, sigorta, kredili mevduat hesabı ve otomatik fatura talimatı koşullarını yerine getirmeleri halinde toplam 35 bin TL'ye varan ödeme fırsatından yararlanabiliyor.

ING EMEKLİ PROMOSYONU 32 BİN TL'YE KADAR ÇIKIYOR

ING, emeklilere maaş tutarına göre 15 bin TL'ye varan temel nakit promosyon sağlıyor. Bankanın sunduğu ek kampanya koşullarının karşılanması durumunda toplam ödeme 32 bin TL'ye ulaşabiliyor.

Ek ödemelerden yararlanmak isteyen emeklilerin ilgili bankacılık ürünlerine ilişkin şartları yerine getirmesi gerekiyor.

GARANTİ BBVA EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

Garanti BBVA, 1-30 Kasım 2026 tarihleri arasında emekli maaşını taşıyan veya promosyon taahhüdünü yenileyen müşterilerine 15 bin TL'ye kadar nakit promosyon veriyor.

Buna ek olarak kredi kartı veya Paracard harcamaları, Avans Hesap kullanımı ve yeni sigorta poliçesi işlemleriyle 10 bin TL'ye varan bonus kazanılabiliyor. Böylece toplam avantaj 25 bin TL'ye kadar yükseliyor.

QNB EMEKLİ PROMOSYONU 20 BİN TL

QNB, emekli maaşını üç yıl boyunca bankadan almayı taahhüt eden müşterilerine, maaş tutarına bağlı olarak 8 bin 500 TL ile 20 bin TL arasında nakit promosyon sunuyor.

Bankanın resmi açıklamasına göre 20 bin TL ve üzerinde aylık alan emekliler, ilave bankacılık ürünü şartı olmadan 20 bin TL promosyondan yararlanabiliyor.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU KAÇ TL?

Ziraat Bankası, emekli maaşını üç yıl boyunca bankadan alma taahhüdü veren müşterilerine maaş dilimine göre 5 bin TL ile 12 bin TL arasında promosyon ödüyor.

20 bin TL ve üzerinde emekli aylığı alanlar için promosyon tutarı 12 bin TL olarak uygulanıyor.

AKBANK, DENİZBANK VE YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYONLARI

Akbank'ın 1-30 Kasım 2026 kampanyasında üç yıllık maaş taahhüdü veren emeklilere 15 bin TL'ye kadar nakit promosyon sunuluyor.

DenizBank'ta 12 bin TL'ye kadar temel promosyon, ek bankacılık ürünleriyle 30 bin TL'ye ulaşabiliyor. Yapı Kredi'de ise temel nakit promosyon 15 bin TL'ye, ilave kampanyalarla toplam avantaj 30 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.

EMEKLİ BANKA PROMOSYONU NASIL ALINIR?

Emekli banka promosyonundan yararlanmak isteyen vatandaşlar, maaşlarını tercih ettikleri bankaya taşıyarak başvuru yapabiliyor. İşlemler bankaların şubelerinden, mobil bankacılık uygulamalarından veya uygun durumlarda e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Promosyon ödemesi için genellikle emekli maaşının üç yıl boyunca ilgili bankadan alınacağının taahhüt edilmesi gerekiyor.

Mevcut promosyon sözleşmesi sona ermeden banka değiştirmek de mümkün. Ancak bu durumda daha önce alınan promosyonun kalan süreye karşılık gelen bölümünün iade edilmesi gerekebiliyor.

EN YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYONUNU HANGİ BANKA VERİYOR?

Kasım 2026 kampanyalarında ilan edilen toplam avantajlar bakımından Şekerbank'ın 35 bin TL'ye varan paketi öne çıkıyor. Ancak bu tutarın 23 bin TL'lik bölümü ek koşullara bağlı bulunuyor.

Emeklilerin banka seçerken yalnızca en yüksek promosyon rakamını değil, koşulsuz nakit ödemeyi, kredi kartı ve sigorta şartlarını, olası masrafları ve üç yıllık taahhüt koşullarını da değerlendirmesi önem taşıyor.