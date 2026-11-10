Kaza, saat 09.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Babacan Caddesi'nde meydana geldi. Baran Y. (23) yönetimindeki 03 LB 279 plakalı minibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu önce yol kenarındaki bir fabrikanın duvarına, ardından ağaca çarptı. Kazada sürücü Baran Y. ile araçta bulunan Fırat T. (16), Enes K. (21) ve Sait S. (21) yaralandı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, çevredekilerin ve sağlık ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Fırat T.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.