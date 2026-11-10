Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88'inci yıl dönümünde, 10 Kasım 1938'de hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'nda anıldı. İstanbul Valisi Davut Gül de anma programı kapsamında Dolmabahçe Sarayı'nı ziyaret etti. Vali Gül'e, 1'inci Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan eşlik etti.

Gül ve beraberindekiler, Dolmabahçe Sarayı'nda Atatürk'ün vefat ettiği odayı ziyaret ederek yatağına çiçek bıraktı.