Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkım Bak, '1 milyonu aşkın yatak kapasitesiyle dünyanın en geniş kapsamlı ve işlevsel öğrenci barınma modeline sahibiz. 2002 yılında 77 il ve 59 ilçede, 190 yurtta toplam 182 bin 258 yatak kapasitesiyle hizmet veriliyordu. Bugün ise 81 ilimizde, 271 ilçemizde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde toplam 880 yurt ve 1 milyon 3 bin 259 yatak kapasitesine ulaştık' dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın '2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi' ile '2025 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bütçe üzerine sunum yaptı. Bakan Bak, geçleri sadece geleceğin sahibi olarak görmediklerini söyleyerek, 'Onlar bugün de bilimde, teknolojide, sanatta, üretimde ve sporda söz sahibi olan, Türkiye'nin gelişimine doğrudan katkı sunan asli aktörlerdir. Gençlerimizin ortaya koyduğu birikimi ve başarıyı daha ileriye taşımak, ülkemizin kalkınma ve gelişme yolculuğuna da güç katmak demektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde, Türkiye Yüzyılı'nı gençlerimizin enerjisi, bilgisi, heyecanı ve azmiyle inşa ediyoruz. Bu anlayışla hazırladığımız 2027 yılı bütçemizin merkezinde de gençlerimizin imkanlarını güçlendirmek, eğitim hayatlarını güvenli ve nitelikli şartlarda sürdürmelerini sağlamak, sporu toplumun bütün kesimleri için erişilebilir kılmak ve sürdürülebilir sportif başarılarımızı çoğaltmak yer alıyor. 2002 yılında yalnızca 9 olan gençlik merkezi sayımızı bugün 81 ilimizde 589'a ulaştırdık. Gençlik faaliyetlerimizi gençlerimizin olduğu her yere ulaştırmak amacıyla 145'i üniversitelerimizde olmak üzere toplam 358 genç ofisi hayata geçirdik' ifadelerini kullandı.

'5 BİN 822 PROJEYE 437 MİLYON 805 BİN TL KAYNAK'

Bakan Bak, gençleri fikirlerini hayata geçirebilmeleri konusunda da teşvik ettiklerini vurgulayarak, 'Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programımız (ÜNİDES) ile şu ana kadar 5 bin 822 projeye 437 milyon 805 bin TL'yi aşkın kaynak aktardık. 2026 yılı çevre ve iklim temalı özel çağrımız kapsamında da 304 projeye 34 milyon TL destek sağladık. Gençlerimiz artık yalnızca kendilerine sunulan programların katılımcısı değil; kendi projelerinin tasarımcısı, uygulayıcısı ve yöneticisi oluyor. 2002 yılında sayısı 5 olan bugün ise Türkiye'nin dört bir köşesinde hizmet veren deniz ve doğa temalı 50 gençlik kampımızda, farklı şehirlerden, farklı hayat tecrübelerinden gençlerimizi bir araya getiriyoruz' diye konuştu.

'BAĞIMLILIKLA MÜCADELEYE HİZMET EDEN BÜTÇE'

Bakan Bak, bağımlılıkla mücadelede önleyici ve koruyucu bir sorumluluk üstlendiklerini belirterek, 'Bu sorumluluk, belirli projelerle sınırlı olmaksızın gençlik ve spor alanındaki bütün faaliyetlerimizin temelinde yer almaktadır. Nitekim Bakanlığımız bütçesinin tamamını, bu yönüyle bağımlılıkla mücadeleye hizmet eden bir bütçe olarak değerlendiriyoruz. Çünkü gençlerimize sunduğumuz her imkân, kazandırdığımız her beceri, sporla, kültürle ve sanatla kurduğumuz her bağ; bağımlılıklara karşı toplumsal direnci güçlendiren, gençlerimizin hayatında sağlıklı ve güçlü alternatifler oluşturan koruyucu bir değer taşımaktadır. Bununla beraber ayrı bir başlıkta değerlendirecek olursak; 81 ilimizde bu yıl 12 bin 48 personelimize bağımlılıkla mücadele farkındalık eğitimi verdik. Bağımlılıkla Mücadele Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda Adım Adım El Ele: Bağımlılıkla Mücadele Programı kapsamında sivil toplum kuruluşları ve spor kulüpleri için 200 milyon TL proje destek çağrısına çıktık' dedi.

'YURTLARA YERLEŞTİRME ORANIMIZ YÜZDE 96'YA ULAŞTI'

Bakan Bak, yükseköğrenimini evinden uzakta sürdüren öğrencilerin en temel ihtiyacının, kendilerini güvende hissedebilecekleri, eğitimlerine odaklanabilecekleri ve günlük hayatlarını sağlıklı şartlarda sürdürebilecekleri bir barınma ortamı olduğunu söyledi. Bak, 'Yurt hizmetlerimizi bu bütüncül anlayışla yürütüyoruz. Gururla ifade etmek isterim ki; 1 milyonu aşkın yatak kapasitesiyle dünyanın en geniş kapsamlı ve işlevsel öğrenci barınma modeline sahibiz. 2002 yılında 77 il ve 59 ilçede, 190 yurtta toplam 182 bin 258 yatak kapasitesiyle hizmet veriliyordu. Bugün ise 81 ilimizde, 271 ilçemizde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde toplam 880 yurt ve 1 milyon 3 bin 259 yatak kapasitesine ulaştık. Bu kapasite, yalnızca sayısal bir büyümeyi değil; yükseköğrenim hayatını ailesinden uzakta sürdüren gençlerimize sunulan kamu desteğinin ulaştığı boyutu da gösteriyor. 2026-2027 eğitim-öğretim döneminde yurtlarımıza başvuru yapan 313 bin 926 öğrencimizin 301 bin 677'sini yerleştirdik. Yerleştirme oranımız yüzde 96'ya ulaştı. Başvuruların değerlendirilmesinde 12 kamu kurumunun verilerinden ve yapay zeka algoritması destekli sistemlerden yararlanıyoruz. Yatak kapasitemizi her geçen yıl artırmaya devam ediyoruz. 2026 yılı içerisinde toplam 31 bin 38 yatak kapasiteli 29 yurdumuzu öğrencilerimizin hizmetine sunduk. Ayrıca 26 bin 521 yatak kapasiteli 21 yurdun yapımına devam ediyoruz' ifadelerini kullandı.

'LİSANSLI SPORCUMUZ 19 MİLYON 662 BİN 385'E ULAŞTI'

Bakan Bak, spor alanındaki çalışmalara ilişkin, 'Bugün Türkiye genelinde Bakanlığımıza bağlı 5 bin 564 ve yerel yönetimler, kamu kurumları ile iş birliği içerisinde hayata geçirdiğimiz 10 bin 491 gençlik ve spor tesisimizle milletimizin hizmetindeyiz. 2026 yılında 12 milyar 284 milyon 481 bin liralık yatırımla 247 gençlik ve spor tesisimizi tamamlayarak hizmete açtık. 62 milyar 919 milyon 78 bin liralık sözleşme bedeliyle 565 tesisimizin yapımını sürdürürken, 810 yeni tesisimizin ihale ve proje hazırlıklarına da devam ediyoruz. Stadyum yatırımlarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz. Yapımını planladığımız 49 stadyum projesinin 42'sini tamamladık. 7 stadyumumuzun yapım çalışmaları devam ediyor. Stadyumlarımız 7/24 yaşayan tesisler olarak hizmet veriyor. Başkentte hizmete girecek olan 50 bin seyirci kapasiteli Yeni Ankara 19 Mayıs Stadyumumuzu da 70 bin metrekarelik sosyal ve kültürel alanlarıyla 7/24 yaşayan bir spor ve yaşam merkezi olarak tasarladık. 2002 yılında 278 bin 46 olan lisanslı sporcu sayımız bugün 19 milyon 662 bin 385'e ulaştı' diye konuştu

Bakan Bak, spordaki uluslararası başarılara da değinerek, milli sporcuların uluslararası organizasyonlarda 1776 altın, 1761 gümüş ve 2325 bronz olmak üzere toplam 5 bin 862 madalya kazandığını söyledi.

'HAKKARİ'DE MUHTEŞEM BİR GENÇLİK KAMPI İNŞA ETTİK'

Bakan Bak, 'Terörsüz Türkiye' hedefine Bakanlık olarak sporun birleştirici gücüyle katkı sağlamaya devam ettiklerini belirterek, 'Güneydoğu'nun dağlarında, ovalarında, nehirlerinde bugün turnuvalar, şampiyonalar gerçekleştiriyoruz. Şırnak'ta düzenlediğimiz 5'inci Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası'nda bu yıl 6 ülkeden 64 genç tenisçiyi ağırladık. Hakkari'de Cilo Dağları'nın eteklerinde, yaklaşık 3 bin metre rakımda Güreş Süper Lig Finallerini gerçekleştirdik. Zap Suyu bugün rafting şampiyonalarına ev sahipliği yapıyor ve yüzlerce sporseveri buluşturuyor. Hakkari Mergabütan'da muhteşem bir gençlik kampı inşa ettik, burada gençlerimizi kış sporlarıyla buluşturuyor ve yepyeni dostluk köprüleri kurmalarına vesile oluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde; bu topraklarda kardeşliği, dayanışmayı, demokrasiyi güçlendirmeye, gençlik ve spor hizmetlerimizle bu sürece canla başla katkı vermeye devam edeceğiz' dedi.

Bakan Bak, 1 Kasım 2025/18 sayılı genelge kapsamında yürürlüğe konulan 'Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı' doğrultusunda Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve federasyonlarla iş birliği içinde çalışmaların sürdürüldüğünü de ifade etti.

Bakan Bak, ayrıca Bakanlığın 2027 yılı bütçesinin toplam 399 milyar 705 milyon 558 bin lira olduğunu ifade etti. Komisyon toplantısı milletvekillerinin görüş, değerlendirme ve sorularıyla devam ediyor.