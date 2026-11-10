Türkiye'de iş cinayetleri can almaya devam ediyor. İSİG Meclisi'nin yayımladığı Ekim 2026 raporuna göre, yalnızca ekim ayında en az 193 işçi çalışırken hayatını kaybetti. Raporda çocuk işçi ölümleri, sendikasız çalışma ve tarım, inşaat ile sanayi sektörlerindeki kayıplar öne çıktı. Yılın ilk 10 ayına ilişkin toplam bilanço ise 1.930 işçiye ulaştı.

Ekim ayında 9 çocuk işçi hayatını kaybetti

İSİG Meclisi'nin raporuna göre ekim ayında yaşamını yitiren 193 işçinin 178'i erkek, 15'i kadınlardan oluştu. Hayatını kaybedenler arasında 9 çocuk işçinin bulunması, çocukların çalışma hayatında karşı karşıya kaldığı riskleri yeniden gündeme getirdi. Raporda ayrıca 25 göçmen işçinin de iş cinayetlerinde yaşamını yitirdiği kaydedildi.

İşçi ölümlerinde tarım ve inşaat ilk sıralarda

Ekim ayında işkollarına göre en fazla ölüm tarım ve orman sektöründe yaşandı. Bu alanda 40 kişi hayatını kaybederken, ölenlerin 19'unun işçi, 21'inin çiftçi olduğu belirtildi.

İnşaat ve yol işkolunda 38, taşımacılıkta 23, gemi ve tersane sektöründe 17, konaklama ve eğlence sektöründe 15 ölüm kayıtlara geçti. Madencilik ve metal işkollarında ise 12'şer işçi yaşamını yitirdi.

En fazla ölüm ezilme ve göçük nedeniyle yaşandı

Raporda iş cinayetlerinin nedenlerine ilişkin veriler de paylaşıldı. Ekim ayında 43 işçi ezilme ve göçük, 35 işçi trafik ve servis kazaları, 30 işçi ise yüksekten düşme nedeniyle hayatını kaybetti.

Kalp krizi ve beyin kanaması nedeniyle 20, şiddet olayları sonucunda 16, patlama ve yanma nedeniyle 9, elektrik çarpması nedeniyle 9 işçi yaşamını yitirdi.

Ölen işçilerin yüzde 94'ü sendikasız

Raporda öne çıkan başlıklardan biri de sendikasız çalışan işçilerin durumu oldu. Ekim ayında hayatını kaybeden işçilerden 182'sinin sendikasız, yalnızca 11'inin sendika üyesi olduğu belirtildi. Buna göre yaşamını yitiren işçilerin yüzde 94'ünün sendikasız çalıştığı kaydedildi.

10 aylık bilanço 1.930'a ulaştı

İSİG Meclisi'nin aylık raporlarına göre 2026 yılının ilk 10 ayında iş cinayetlerinde hayatını kaybeden işçi sayısı en az 1.930 oldu. Ekim ayındaki 193 can kaybı, yıl boyunca devam eden işçi ölümlerinin boyutunu bir kez daha ortaya koydu.

Raporda ayrıca İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda yaşanan ve 17 işçinin hayatını kaybettiği patlamaya da dikkat çekildi. İSİG Meclisi, iş cinayetlerinin önlenmesi için çalışma koşulları ve iş güvenliği önlemlerinin yeniden ele alınması gerektiğini vurguladı.