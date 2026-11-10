Türk savunma sanayii şirketlerinden Skydagger, Afrika pazarındaki faaliyetlerini genişletmek amacıyla Mali'de düzenlenen BAMEX 2026 Savunma Sanayii Fuarı'na katıldı. Mali Savunma Bakanlığı ile Türk şirketi The Peak Defense iş birliğinde başkent Bamako'da gerçekleştirilen fuarda Skydagger, insansız sistem alanındaki üç ürününü ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Şirket, fuarda RTF 10' FPV dron, TOYCA 05 sabit kanatlı insansız hava aracı ve HUNTER önleyici dron sistemlerini tanıttı. Farklı görev ihtiyaçlarına yönelik geliştirilen bu sistemlerle şirketin ürün çeşitliliği ve operasyonel kabiliyetleri ön plana çıkarıldı.

Skydagger üç farklı sistemini tanıttı

Fuarın dikkat çeken ürünlerinden RTF 10' FPV dron, hızlı kurulumu ve kolay kullanımıyla öne çıkıyor. Elektronik karıştırma sistemlerine karşı dayanıklı haberleşme altyapısına sahip olduğu belirtilen model, saatte 130 kilometre azami hıza ve 10 kilometre menzile ulaşabiliyor. Ürünün açıklanan teknik özellikleri arasında 16 dakikalık azami uçuş süresi ve 3 kilogram harp başlığı taşıma kapasitesi de bulunuyor.

Skydagger'in sabit kanatlı platformu TOYCA 05 ise daha uzun menzilli taktik görevler için geliştirildi. Katapult üzerinden fırlatılan sistem, 15 kilogram azami kalkış ağırlığına sahip. Beş kilogram harp başlığı taşıma kapasitesi bulunan platformun menzili 70 kilometreyi bulurken uçuş süresi 45 dakikanın üzerine çıkıyor. TOYCA 05'in seyir hızı saatte 115 kilometre, azami dalış hızı ise saatte 260 kilometre olarak açıklandı.

HUNTER sistemi de fuarda tanıtılan ürünler arasında yer aldı. Hava tehditlerine karşı kullanılmak üzere geliştirilen önleyici dron, dikey kalkış özelliği sayesinde pist veya katapult gibi özel fırlatma altyapılarına ihtiyaç duymuyor. Elektrik motorlarıyla çalışan dört pervaneli sistemin azami hızı saatte 300 kilometreye ulaşıyor. Harp başlığı taşıdığı durumda uçuş süresi 10 dakika olarak belirtilen HUNTER, 500 gramlık harp başlığı taşıma kapasitesine sahip.

TOYCA 05 seri üretim aşamasına ulaştı

Skydagger, ürün geliştirme çalışmalarını üretim kapasitesini artıracak yeni adımlarla destekliyor. Şirketin TOYCA platformu seri üretim aşamasına ulaşırken bu gelişmenin teslimat kapasitesine de katkı sağlaması hedefleniyor.

BAMEX 2026'da sergilenen TOYCA 05'in seri üretime geçmesi, şirketin geliştirdiği teknolojileri daha geniş pazarlara ulaştırma stratejisinde önemli bir aşama olarak değerlendiriliyor.

30'dan fazla ülkeye 75 bin İHA teslim etti

2024 yılında kurulan Skydagger, kısa sürede uluslararası pazarda dikkat çeken bir ihracat ağı oluşturdu. Şirket, bugüne kadar 30'dan fazla ülkeye toplam 75 bin kamikaze insansız hava aracı teslim etti.

Şirketin büyüme planları yalnızca ihracatla sınırlı kalmıyor. Yurt dışındaki üretim faaliyetlerini de genişletmeyi hedefleyen Skydagger, 5 farklı ülkede fabrika kurulmasına yönelik çalışmalar yürütüyor.

Bu yatırımlarla farklı pazarlarda üretim altyapısı oluşturulması, yerel ihtiyaçlara daha hızlı yanıt verilmesi ve uluslararası pazardaki etkinliğin artırılması amaçlanıyor.

Sahel bölgesinde güvenlik, keşif-gözetleme ve sınır güvenliği ihtiyaçlarının gündemde olduğu bir dönemde gerçekleştirilen BAMEX 2026, Skydagger açısından Afrika pazarındaki faaliyetlerini geliştirmek için önemli bir buluşma noktası oldu.