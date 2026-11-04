Bir kişinin yalan söylediğini anlamak her zaman kolay olmayabiliyor. Konuşma sırasında verilen tepkiler, yüz ifadeleri ve beden dili kimi zaman karşıdaki kişinin söyledikleriyle çelişebiliyor. Araştırmalar ise kadınların bazı duygusal ipuçlarını değerlendirme konusunda erkeklere kıyasla avantajlı olabileceğine işaret ediyor.

210 kişiyle yapılan araştırmada kadınlar öne çıktı

2014 yılında PLOS ONE dergisinde yayımlanan bir araştırmada, 210 katılımcının duygusal zeka düzeyleri ve yüz ifadelerini yorumlama becerileri incelendi. Araştırmada özellikle kişinin yüzündeki duygusal ifadeler ile sözleri arasındaki tutarsızlıkları fark etme yeteneği değerlendirildi.

Sonuçlarda kadın katılımcıların, özellikle yüz ifadeleriyle sözlü mesajların birbiriyle uyuşmadığı durumlarda daha başarılı olduğu görüldü. Duygusal zeka düzeyi yüksek katılımcıların da bu tür tutarsızlıkları daha kolay fark ettiği belirlendi.

Araştırmacılar, duygusal ve bilişsel ipuçlarını birlikte değerlendirme becerisinin aldatmacayı fark etmede etkili olabileceğini belirtti. Ancak çalışmanın kontrollü ve yapay koşullarda gerçekleştirildiği, sonuçların gerçek hayattaki tüm yalan söyleme durumlarına doğrudan genellenemeyeceği de vurgulandı.

Bilim dünyasında cinsiyet farkı konusunda görüş birliği yok

Yalanı fark etme konusunda kadınların kesin biçimde daha başarılı olduğunu söylemek mümkün değil. 2022 yılında Frontiers in Psychology dergisinde yayımlanan iki araştırmada, kadın ve erkeklerin yalanları tespit etme performansları karşılaştırıldı.

Araştırmaların sonuçları cinsiyetler arasında tutarlı bir üstünlük ortaya koymadı. İlk çalışmada erkekler, kadınlardan daha başarılı yalan söyleyen kişiler olarak öne çıkarken yalanı tespit etmede daha başarılı olmadı. İkinci çalışmada ise erkekler bazı koşullarda yalanları daha doğru tespit etti. Araştırmacılar, sonuçların değişkenlik göstermesi nedeniyle kesin yargılardan kaçınılması gerektiğini belirtti.

Yalanı anlamak sanıldığı kadar kolay değil

2006 yılında yayımlanan ve 24 bin 483 kişinin değerlendirildiği kapsamlı bir meta-analizde, insanların yalanı ve doğruyu ayırt etme başarısının ortalama yüzde 54 olduğu tespit edildi. Bu sonuç, insanların yalnızca sezgilerine veya beden diline bakarak yalanı güvenilir biçimde tespit etmekte zorlandığını gösteriyor.

Araştırmalar, yüz ifadeleri ve duygusal ipuçlarını yorumlama becerisinin önemli olabileceğini ortaya koysa da yalanı tespit etmek tek bir işarete bağlı değil. Dolayısıyla kadınların sezgilerinin her zaman daha güçlü olduğu veya erkeklerden kesin olarak daha iyi yalan yakaladığı yönündeki genellemeler bilimsel açıdan temkinli değerlendirilmesi gereken iddialar arasında yer alıyor.