ABD İran'a saldıracak mı? Gözler 4 Kasım'a çevrildi

ABD ile İran arasında aylardır devam eden askeri ve diplomatik gerilim, 3 Kasım'da gerçekleştirilen ABD Kongre ara seçimleriyle birlikte yeni bir döneme girdi. Amerikan basınında yer alan iddialara göre Washington yönetimi, seçimlerin hemen ardından İran'a yönelik yeni bir askeri operasyon başlatma seçeneğini değerlendiriyor.

Amerikan MS Now kanalına konuşan üç Körfez ülkesi yetkilisi, ABD yönetiminin bölge ülkelerini olası saldırılara karşı uyardığını ileri sürdü. Söz konusu iddialara göre İran'a yönelik kısa süreli ancak yoğun bir saldırı dalgası, 4 Kasım gibi erken bir tarihte başlayabilir.

Ancak ABD yönetimi tarafından 4 Kasım gecesi için ilan edilmiş kesin bir saldırı takvimi bulunmuyor.

ABD, İran'daki hedefleri vurdu

Bölgede yeni bir operasyon ihtimali tartışılırken 3 Kasım'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Reuters ve Associated Press'in aktardığı bilgilere göre ABD ordusu, Hürmüz Boğazı'nda bulunan İran'ın Keşm Adası'ndaki hedeflere sınırlı saldırılar gerçekleştirdi.

Amerikalı yetkililer, operasyonun ABD unsurlarına yönelik hava savunma tehdidine karşı savunma amacıyla düzenlendiğini belirtti. İran devlet medyası ise Keşm Adası ve çevresinde patlamalar meydana geldiğini duyurdu.

ABD'li yetkililer, söz konusu saldırıların geniş çaplı askeri operasyonların yeniden başladığı anlamına gelmediğini ifade etti.

Trump İran'a saldırı emri verecek mi?

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a ilişkin açıklamaları da yakından takip ediliyor.

Trump, daha önce yaptığı açıklamada 3 Kasım'daki Kongre ara seçimlerinden önce İran'a yeni saldırılar düzenlenmeyeceğini duyurmuştu. Beyaz Saray da 22 Ekim'de bu açıklamayı yinelemişti.

Öte yandan Trump'ın seçimler sonrasında yeni askeri adımları değerlendirdiğine ilişkin haberler uluslararası basına yansıdı.

Associated Press'e konuşan ve diplomatik uyarılar hakkında bilgi sahibi olan yetkililer, Trump'ın yeni saldırılar konusunda henüz nihai karar vermediğini aktardı. Trump'ın son açıklamalarında diplomatik anlaşma ihtimaline de kapıyı açık bırakması, Washington'ın nasıl bir yol izleyeceğine ilişkin belirsizliği artırdı.

İran'dan ABD'ye uyarı

İran yönetimi de bölgede artan Amerikan askeri faaliyetlerine karşı açıklamalarda bulundu.

İran Ordu Sözcüsü Tuğgeneral Muhammed Ekreminiya, ABD'nin yeni bir askeri operasyon başlatması halinde çatışmaların daha geniş bir coğrafyaya yayılabileceği uyarısında bulundu.

Tahran yönetimi bir yandan diplomatik görüşmelere açık olduğunu belirtirken diğer yandan yeni saldırılara karşı hazırlıklarını sürdürdüğünü duyurdu.

Bu gece Amerika İran'ı vuracak mı? Son durum ne?

3 Kasım'ı 4 Kasım'a bağlayan gece için ABD'nin İran'a yönelik geniş çaplı bir saldırı düzenleyeceği henüz resmi olarak doğrulanmadı.

Ancak 4 Kasım'a ilişkin saldırı iddiaları, Körfez ülkelerine iletildiği öne sürülen uyarılar ve Hürmüz Boğazı'nda gerçekleştirilen sınırlı operasyonlar, bölgedeki gelişmelerin yakından izlenmesine neden oluyor.

Yeni bir askeri operasyonun başlayıp başlamayacağına ilişkin ABD yönetiminden gelecek açıklamalar beklenirken, diplomatik çözüm ihtimali de gündemdeki yerini koruyor.