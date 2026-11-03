İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İstanbul'un Şişli ilçesindeki Haydar Aliyev Parkı'nda bulunan büstün kaldırılacağı ve alanın yıkılarak yerine kültür merkezi yapılacağı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.

DMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, 'Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'Şişli'deki Haydar Aliyev Parkı'nda bulunan büstün kaldırılacağı ve alanın yıkılarak yerine kültür merkezi yapılacağı' yönündeki iddialar asılsızdır. Şişli Belediyesi'nin söz konusu alana ilişkin yürüttüğü herhangi bir çalışma bulunmamakta olup; böyle bir proje gündemde de yer almamaktadır. İki dost ve kardeş ülke ilişkilerini hedef alarak; kamuoyunu yanıltmaya yönelik ortaya atılan provokasyon ve dezenformasyon içeren iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur' denildi.