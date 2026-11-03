Başkent Akademi Cimnastik, Bulgaristan’ın Plovdiv kentinde düzenlenen 17. Plovdiv Cup 2026 Aerobik Cimnastik Yarışması’na (Plovdiv Aerobics Open) tüm yaş kategorilerinde toplam 24 sporcuyla katıldı. Avrupa’nın farklı ülkelerinden sporcuları bir araya getiren turnuvada kulüp sporcusu Irmak Coşkun, 12-14 yaş tek kadınlar kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu. Başkent Akademi Cimnastik sporcuları bireysel, trio ve grup kategorilerinde finallere kalarak turnuvayı önemli derecelerle tamamladı. Başkent Akademi Cimnastik Kurucusu ve Antrenörü Sema Kul, “Sporcularımız, uluslararası arenada ülkemizin cimnastikteki gücünü bir kez daha gösterdi. Biz ülkemizin adını başarılarla duyurmak için çalışıyoruz” dedi.

Başkent Akademi Cimnastik, uluslararası spor müsabakalarında ülkemizi ve Başkentimizi gururlandırmaya devam ediyor. Başkent Akademi Cimnastik’te yaşları 12 ila 21 yaş arasında değişen, farklı kategorilerde müsabakalara katılan Ankaralı genç cimnastikçiler Bulgaristan’ın Plovdiv kentinde düzenlenen 17. Plovdiv Cup 2026 Aerobik Cimnastik Yarışması’nda (Plovdiv Aerobics Open) derecelere girdi.

Irmak Coşkun’dan Altın Madalya

12-14 yaş tek kadınlar kategorisinde mücadele eden Irmak Coşkun, 17.600 puan alarak üçüncü sırada finale kaldı, finalde 18.150 puanla yarışmayı birinci sırada tamamlayarak altın madalyanın sahibi oldu.

Coşkun, Peri Zeynep Sak ve Almina İpek Akay ile birlikte yarıştığı 12-14 yaş trio kategorisinde ise 16.450 puan alarak yedinci sırada finalde yer aldı, sporcular final turnuvasını 17.250 puanla beşinci sırada tamamlayarak ülkemizi gururlandırdı.

Finallerde Güçlü Performans

18 yaş ve üzeri tek kadınlar kategorisinde yarışan İdil Menekşe ise, 18.700 puanla finale kalarak finalde 19.000 puanla turnuvada dördüncü olurken; 12-14 yaş grup kategorisinde Nisa Bilen, Ada Metli, Zeynep Güneş Şahin, Göknur Cin ve Eda Beyoğlu’ndan oluşan takım, yedinci sırada finale kalıp 16.600 puanla yarışmayı altıncı sırada tamamladı.

“Amacımız Uluslararası Arenada Kalıcı Başarı”

Başkent Akademi Cimnastik Kurucusu ve antrenörü Sema Kul, Plovdiv’de gerçekleşen turnuvaya ilişkin bilgi verdi. Başkent Akademi Cimnastik’in katıldığı uluslararası turnuvalardaki başarılarını hatırlatan Kul, “Plovdiv’de elde ettiğimiz derecelerle sporcularımızın uluslararası arenada tekrardan en iyiler arasında yer alabildiğini gösterdik” dedi.

Başkent Akademi Cimnastik Kurucusu Sema Kul, turnuvaya ilişkin şunları söyledi: “24 sporcumuzla tüm yaş kategorilerinde yer aldığımız Plovdiv Cup, kulübümüz için önemli bir sınav oldu. Irmak’ın altın madalyası ve finallerde elde ettiğimiz dereceler, sporcularımızın uluslararası rekabete hazır olduğunu açıkça gösteriyor. Aerobik cimnastik; güç, dayanıklılık, ritim ve yüksek teknik beceriyi bir arada gerektiren zorlu bir branş. Sporcularımızın bu seviyede rekabet edebilmesi, yıl boyunca sürdürdüğümüz disiplinli ve sistemli çalışmanın sonucudur.

Bu başarıda emeği olan antrenörlerimize, her adımda sporcularımızın yanında olan ailelerimize ve kulübümüzün tüm paydaşlarına teşekkür ediyorum. Sporcularımız, uluslararası arenada ülkemizin cimnastikteki gücünü bir kez daha gösterdi. Bizim için en büyük gurur, sporcularımızın dünyanın farklı ülkelerinden gelen güçlü rakipler karşısında sergiledikleri özgüven, mücadele ve üstün performanstır. Bugün geldiğimiz nokta tesadüf değil; yılların emeğinin, disiplinli çalışmaların ve büyük hedeflere olan inancımızın bir sonucudur. Biz ülkemizin adını başarılarla duyurmak için çalışıyoruz.

Amacımız, ulusal ve uluslararası arenalarda ülkemizi başarıyla temsil edecek sporcular yetiştirirken spor kültürünü benimsemiş, özgüvenli, disiplinli ve örnek bireylerin yetişmesine katkı sağlamak ve uluslararası arenada kalıcı başarı sağlamaktır. Plovdiv’de aldığımız sonuçlar bize yeni hedefler için güç veriyor.”

Ulusalda Başarılar Devam Ediyor

Uluslararası arenadaki madalya başarısını yerel turnuvalara da taşıyan Başkent Akademi Cimnastik, 28 Ekim’de Ankara’da düzenlenen Minikler Cumhuriyet Kupası’nda da podyuma çıktı. Ritmik Cimnastik Minikler A kategorisinde mücadele eden kulüp sporcularından Beste Kaleboğaz, 31.000 puanla genel tasnifte birinciliği elde etti. Aynı kategoride serbest alette ilk sırayı alan Pınar Ergin genel sıralamayı dördüncü tamamlarken; Venüs Ghaziani altıncı, Maya Yılmaz yedinci ve Alya Kaplan onuncu basamakta yer aldı. Müsabakada mücadele eden diğer sporculardan Eylül Arman yirmi ikinci, Öykü Tarakcı yirmi dördüncü ve Eliz Gökçe yirmi dokuzuncu oldu. Takım klasmanında da yarışan kulüp ekipleri ise yarışmayı 60.633 puanla ikinci ve 55.732 puanla altıncı sırada tamamladı. Kulüp, önümüzdeki dönemde ulusal ve uluslararası organizasyonlara yönelik hazırlıklarını sürdürüyor.