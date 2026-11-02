Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde 3 yaşındaki çocuğunu sokak ortasında darbeden anne tutuklandı. Küçük çocuğa yönelik şiddet anları, çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin sanal medyada paylaşılması üzerine polis ekipleri harekete geçti.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan incelemede, kadının olay yerine otomobille geldiği belirlendi. Görüntülerde yer alan aracın plaka ve tescil bilgilerinden şüphelinin kimliği tespit edildi.
Yapılan incelemede, A.M. isimli kadının darbettiği çocuğun annesi olduğu belirlendi. İkametinde yakalanarak gözaltına alınan A.M., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli anne, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 3 yaşındaki çocuk koruma altına alındı.