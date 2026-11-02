Antalya’nın Kepez ilçesinde dış cephe boyası yapan iki işçi, iskelenin bağlantısının kopması sonucu metrelerce yükseklikte mahsur kaldı. Korku dolu anlar yaşayan işçiler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, saat 09.30 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi’ndeki bir sitede meydana geldi. 10 katlı binanın en üst katında dış cephe boyası yapan Sedat Y. ve Bülent Ç., iskelenin bağlantısının kopması üzerine mahsur kaldı.

İki işçinin tehlikede olduğunu fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, merdivenli araç yardımıyla işçilere ulaştı.

Güvenli şekilde aşağı indirilen iki işçinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Ekipler, kontrollerin ardından olay yerinden ayrıldı.