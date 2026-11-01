Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya-Alanya Otoyolu'nun tamamlanmasıyla mevcut güzergahta 2,5 saat süren seyahat süresinin 36 dakikaya düşeceğini duyurdu.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, yapımı devam eden Antalya-Alanya Otoyolu Projesi'ne ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, Antalya ve Alanya arasında artan ulaşım talebine cevap verecek otoyolun bölgenin ulaşım altyapısını güçlendireceğini belirtti. Antalya-Alanya Otoyolu'nun bölge turizmi açısından da önem taşıdığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, otoyolun hizmete alınmasıyla yerli ve yabancı turistlerin bölgeye ulaşımının daha hızlı ve konforlu hale geleceğini ifade etti.

'122 KİLOMETRELİK OTOYOL İNŞA EDİYORUZ'

Otoyolun Serik Kavşağı'ndan başlayarak Konaklı'nın kuzeyindeki Alanya Batı Kavşağı'nda son bulacağını belirten Bakan Uraloğlu, ana gövdenin her 2 yönde 3'er şeritli, bağlantı yollarının ise gidiş ve geliş yönlerinde toplam 4 şeritli olarak projelendirildiğini bildirerek, '84 kilometresi ana gövde, 38 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere toplam 122 kilometrelik otoyol inşa ediyoruz' ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında Serik, Taşağıl, Manavgat, Manavgat Doğu, Alarahan, Konaklı ve Alanya Batı olmak üzere toplam 7 kavşak bulunduğunu belirten Bakan Uraloğlu, otoyolun 4 bin 604 metre uzunluğunda 5 tünel ve toplam 5 bin 966 metre uzunluğunda 16 viyadük içerdiğini kaydetti.

'YÜZDE 35 FİZİKİ İLERLEME SAĞLADIK'

Antalya-Alanya Otoyolu'ndaki yapım çalışmalarına ilişkin son durumu paylaşan Bakan Uraloğlu, 'Proje genelinde yüzde 35 fiziki ilerleme sağladık. 3 tünelde kazı destekleme işlerini tamamladık. Bu tünellerde nihai beton imalatlarına, diğer 2 tünelde ise kazı destekleme çalışmalarına devam ediyoruz. 16 viyadüğümüzün 15'inde de çalışmalarımızı sürdürüyoruz' ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, proje kapsamında 17 altgeçit, 10 üstgeçit, 7 köprü ve 48 menfezde de yapım çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

'YILLIK 23,9 MİLYAR LİRA TASARRUF SAĞLAYACAĞIZ'

Otoyolun tamamlanmasıyla Antalya-Alanya arasındaki seyahat süresinde önemli kısalma sağlanacağını belirten Bakan Uraloğlu, 'Antalya-Alanya Otoyolu'nun tamamlanmasıyla mevcut güzergahta 2,5 saat süren seyahat süresi 36 dakikaya düşecek. Otoyol sayesinde mevcut güzergahtaki seyahat süresi 114 dakika azalacak. Özellikle turizm sezonunda yaşanan trafik yoğunluğunun hafifletilmesinin hedefleniyor. Projemiz sayesinde yıllık 23 milyar lirası zamandan 900 milyon lirası akaryakıttan olmak üzere toplam 23,9 milyar lira tasarruf sağlayacağız' dedi.

Bakan Uraloğlu, ayrıca, otoyolun tamamlanmasıyla karbon salınımının da yıllık 47 bin ton azaltılacağını bildirdi.