Ankara'nın Mamak ilçesine bağlı Bahçeleriçi Mahallesi'nde 30 Ekim akşamı yaşanan çifte cinayetin perde aralığı aralanmaya başladı. İddiaya göre 55 yaşındaki Bülent Kesen, 19 yaşındaki kızı Elif Kesen'in, kendisinden 34 yaş büyük ve evli olan Ercan Oruç ile ilişkisi olduğunu öğrenince kızının yaşadığı adrese gitti. Burada çıkan tartışmanın ardından silahını ateşleyen Kesen, kızını ve Oruç'u öldürdü.

İlişkilerini öğrenen eşi evi terk etti

Kadın kuaförü olarak çalışan ve evli olduğu belirtilen Ercan Oruç'un, Elif Kesen ile ilişki yaşadığı öne sürüldü. İddiaya göre Oruç'un eşi, durumu öğrendikten sonra evden ayrıldı.

Elif Kesen'in de ailesinin evinden ayrılarak Oruç ile yaşamaya başladığı belirtildi. İkilinin bir süredir aynı evde kaldığı öğrenilirken, yaşadıkları ilişki genç kadının ailesinin de gündemine geldi.

Kızını ve birlikte yaşadığı adamı silahla öldürdü

Mahalle muhtarı olduğu öne sürülen Bülent Kesen, kızının yaşadığı eve gitti. Apartmanın girişinde Ercan Oruç ile tartışmaya başlayan Kesen, yanında bulunan tabancayla hem Oruç'a hem de kızı Elif Kesen'e ateş etti.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, iki kişinin de hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayın ardından kaçan Bülent Kesen, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Genç kadının hamile olduğu iddia edildi

Cinayete ilişkin ortaya atılan iddialardan biri de 19 yaşındaki Elif Kesen'in hamile olduğuydu. Ancak genç kadının hamileliğine ilişkin resmi bir doğrulama bulunmuyor. Bu konunun otopsi sonucuyla netlik kazanması bekleniyor.

Babanın ilk ifadesi ortaya çıktı

Cinayet şüphelisi Bülent Kesen'in emniyetteki ilk savunmasına ilişkin ayrıntılar da basına yansıdı. Kesen'in, olay yerine kızıyla konuşmak amacıyla gittiğini, Ercan Oruç'un kendisine küfür etmesinin ardından kontrolünü kaybederek ateş açtığını ileri sürdüğü öğrenildi.

Şüphelinin söz konusu beyanları soruşturma kapsamında değerlendirilirken, olayın kesin nedeni ve tüm yönleriyle aydınlatılması için incelemeler sürüyor.

Çifte cinayetle ilgili soruşturma sürüyor

Hayatını kaybeden Ercan Oruç'un cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere Kırıkkale'ye gönderildi. Elif Kesen'in otopsi işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Ankara'da iki kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıya ilişkin adli soruşturma devam ediyor.