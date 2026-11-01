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İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, caddede trafiği kapatarak temizlik çalışması başlattı. Polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

Motosikletin devrildiği an cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kazada yaralanan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine yola dökülen yağın temizlenmesi için bölgeye ekipler sevk edildi. Bu sırada yoldaki yağdan habersiz ilerleyen motosiklet sürücüsü, vatandaşların uyarılarına rağmen kaygan zeminden geçtiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi.

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Kaza, gece saatlerinde Erzin ilçesi Şükrüpaşa Caddesi’nde meydana geldi. Seyir halindeki plakası henüz belirlenemeyen TIR’dan yola yağ döküldü. TIR sürücüsü ise olay yerinden uzaklaştı.

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