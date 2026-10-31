Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 4 katlı bir apartmanın ikinci katındaki dairede çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında 3'ü çocuk olmak üzere 5 kişi dumandan etkilenirken, hastaneye kaldırılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

DİYARBAKIR'DA APARTMAN YANGINI PANİĞE NEDEN OLDU

Yangın, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesine bağlı Talaytepe Mahallesi'ndeki 4 katlı bir apartmanın ikinci katında bulunan dairede çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

3'Ü ÇOCUK 5 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken apartmanda bulunan 3'ü çocuk 5 kişi dumandan etkilendi. Ekipler tarafından binadan tahliye edilen 5 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastaneye kaldırılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA