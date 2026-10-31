Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 4 katlı bir apartmanın ikinci katındaki dairede çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında 3'ü çocuk olmak üzere 5 kişi dumandan etkilenirken, hastaneye kaldırılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

DİYARBAKIR'DA APARTMAN YANGINI PANİĞE NEDEN OLDU

Yangın, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesine bağlı Talaytepe Mahallesi'ndeki 4 katlı bir apartmanın ikinci katında bulunan dairede çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

3'Ü ÇOCUK 5 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken apartmanda bulunan 3'ü çocuk 5 kişi dumandan etkilendi. Ekipler tarafından binadan tahliye edilen 5 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastaneye kaldırılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.