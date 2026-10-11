Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde patenli 2 çocuğun seyir halindeki kamyonetin arkasına tutunarak ilerlemesi, trafikte tehlikeli anlara neden oldu.

Olay, dün akşam saatlerinde Kayapınar Caddesi’nde meydana geldi. Patenli iki çocuk, hareket halindeki kamyonetin arkasına tutunarak bir süre yol boyunca ilerledi. Çocukların bu hareketinin trafikteki sürücüleri de zor durumda bıraktığı öne sürüldü.

Bir süre sonra gözden kaybolan çocukların tehlikeli yolculuğu, çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.