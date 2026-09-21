Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 3 kişi yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Silvan Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak meselesi bulunan kişiler arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine ateş açıldı.

Silahlı saldırıda isimleri henüz belirlenemeyen 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 1 kişi ise doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polis ekipleri, olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.