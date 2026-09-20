Amed Sportif Faaliyetler forması giyen Dia Saba’nın, Süper Lig’in ilk haftasında Erzurumspor FK karşısında kaydettiği gol, Türkiye Futbol Federasyonu’nun sanal medya hesaplarında düzenlenen taraftar oylaması sonucunda ağustos ayının en güzel golü seçildi.
Golüyle dikkat çeken Saba için ödül töreni, ligin 6’ncı haftasında Diyarbakır Stadyumu’nda oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Beşiktaş karşılaşması öncesinde gerçekleştirildi.
Ödülü maç öncesinde verildi
Dia Saba’ya “Ağustos Ayının Golü” ödülünü, TFF Diyarbakır Bölge Müdürü Serkan Bayhan takdim etti.
Saba, karşılaşma öncesinde düzenlenen törende ödülünü alırken, Amed Sportif Faaliyetler taraftarları da futbolcuya destek verdi.
Kaynak: DHA