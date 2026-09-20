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Saba, karşılaşma öncesinde düzenlenen törende ödülünü alırken, Amed Sportif Faaliyetler taraftarları da futbolcuya destek verdi.

Dia Saba’ya “Ağustos Ayının Golü” ödülünü, TFF Diyarbakır Bölge Müdürü Serkan Bayhan takdim etti.

Golüyle dikkat çeken Saba için ödül töreni, ligin 6’ncı haftasında Diyarbakır Stadyumu’nda oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Beşiktaş karşılaşması öncesinde gerçekleştirildi.

Amed Sportif Faaliyetler forması giyen Dia Saba’nın, Süper Lig’in ilk haftasında Erzurumspor FK karşısında kaydettiği gol, Türkiye Futbol Federasyonu’nun sanal medya hesaplarında düzenlenen taraftar oylaması sonucunda ağustos ayının en güzel golü seçildi.

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