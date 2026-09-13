Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğrayan İlyas Özger, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Polis, saldırının fail ya da faillerini yakalamak için çalışma başlattı.

Silvan’da gece saatlerinde silahlı saldırı

Olay, saat 02.00 sıralarında Diyarbakır’ın Silvan ilçesi Çardak grup yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İlyas Özger, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin tabancalı saldırısına uğradı.

Saldırıda vücuduna 2 kurşun isabet eden Özger, ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hastanede yaşamını yitirdi

Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Özger, ambulansla Diyarbakır kent merkezindeki bir hastaneye kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen Özger kurtarılamadı.

İlyas Özger’in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polis saldırganların peşinde

Özger’in ölümüne ilişkin soruşturma başlatılırken, polis ekipleri kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma yürütüyor. Olayın nedeni ve saldırının kimler tarafından gerçekleştirildiğinin belirlenmesine yönelik soruşturmanın çok yönlü sürdüğü bildirildi.