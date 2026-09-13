ABD Başkanı Donald Trump, İran ile devam eden savaşın kasım ayında yapılacak ara seçimlerden önce sona erebileceğini ancak seçimlerin ardından kesin olarak biteceğini söyledi. Trump ayrıca yakıt fiyatlarının hızla düşeceğini belirterek, İran’la “iyi olmayan” bir anlaşmaya imza atmayacağını ifade etti.

Trump’tan İran mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, İrlanda’da gazetecilerin sorularını yanıtlayarak İran-ABD savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İran’ın anlaşma yapmak istediğini savunan Trump, savaşın kasım ayında düzenlenecek ara seçimlerden önce de sona erebileceğini söyledi.

Trump, “İran ile savaş kasımdaki ara seçimlerden önce de bitebilir ama ara seçimlerden sonra bitmiş olacak”ifadelerini kullanırken, anlaşma konusunda taviz vermeyeceğinin mesajını verdi.

ABD Başkanı ayrıca savaşın sona ermesiyle birlikte yakıt fiyatlarının hızlı şekilde düşeceğini öne sürdü.

Trump’tan Zelenskiy’e dizel yakıt çağrısı

Trump, açıklamalarında Ukrayna-Rusya savaşına da değindi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’e çağrıda bulunan Trump, Ukrayna’nın Rusya’daki dizel yakıt tesislerini hedef almaması gerektiğini savundu.

Trump, Zelenskiy’nin Rusya’daki dizel yakıtına yönelik saldırıları durdurması gerektiğini belirterek, “Hedeflere saldırsın ama dizele değil” dedi. Bu tür saldırıların dizel yakıt kıtlığına yol açtığını öne sürdü.

Kuzey İrlanda ve İrlanda açıklaması

Trump, Kuzey İrlanda ile İrlanda Cumhuriyeti’nin birleşmesine ilişkin önceki gün yaptığı değerlendirmelere de açıklık getirdi.

Kuzey İrlanda ve İrlanda’nın bir araya gelmesinin kendisine göre doğal bir gelişme olduğunu belirten Trump, sözlerinin yalnızca kişisel görüşü olduğunu söyledi. Trump, açıklamasının geniş destek gördüğünü de ifade etti.

Trump’tan yapay zeka mesajı: “Kazanan, kazanan odur”

ABD Başkanı Trump, yapay zeka teknolojisindeki rekabete ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. ABD’nin yapay zeka alanında Çin’in önünde olduğunu ileri süren Trump, sektöre yönelik bazı kısıtlamalar getirebileceğinin sinyalini verdi.

Trump, “Dünyanın en sofistike ülkesiyiz ve böyle kalmasını istiyorum çünkü yapay zekada kazanan her kimse kazanan odur” ifadelerini kullandı.