Beyoğlu ve Şişli’de 10 Adrese Gece Denetimi

12 Eylül 1980 Askeri Darbesi nedir? Neden yapıldı, ne oldu ve sonuçları nelerdir?

Mourinho'dan Arda Güler itirafı: Kalbimde özel bir yeri var

Katılımevim'de Büyük Çöküş İddiası: Pusula Portföy'de Neler Oluyor?

Bunlar da ilginizi çekebilir

Çubuk Turşu Festivali'ne Ünlü Akını: Hangi Sanatçı Ne Zaman Çıkacak?

BAZGİRET’TEN YÜKSELEN DOĞA ÇIĞLIĞI: "BU COĞRAFYANIN DEĞERİ PARAYLA ÖLÇÜLEMEZ!"

Basına 5,2 milyar TL’lik destek! Basın İlan Kurumu’ndan dikkat çeken açıklama

Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm Adası Kaymakamı Hüseyin Emir Teymuri, ülke basınına yaptığı açıklamada, İran'a ait ticari bir gemiye Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası yakınlarında saldırı düzenlendiğini açıkladı. Teymuri, geminin sabah saatlerinde Hengam Adası ile Keşm Adası'ndaki Şib Deraz kıyısı açıklarında saldırıya uğradığını bildirdi. Saldırıda 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İRAN'a ait bir ticari geminin Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası yakınlarında hedef alınması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Copyright © 2025. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://sonsoz.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.