Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Güney Kivu eyaletinde yerleşim alanında çıkan ve ilkokullara sıçrayan yangında 29 öğrenci hayatını kaybetti.

Ülke basınında yer alan haberlere göre olay, Güney Kivu eyaletinin başkenti Bukavu'daki bir mahallede meydana geldi. Yerleşim alanında başlayan yangın kısa sürede büyüyerek çevredeki evlere ve yakındaki iki ilkokula sıçradı. Yangında 29 ilkokul öğrencisi yaşamını yitirirken, dumandan etkilenen ve yaralanan çok sayıda öğrencinin hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Bölgedeki yerel yetkililer, yangında çok sayıda evin küle döndüğünü, alevlerin diğer konutlara yayılmasını engellemek amacıyla yangın engeli oluşturmak üzere bazı evlerin yıkıldığını aktardı. Ekiplerin müdahalesiyle yangının kontrol altına alındığı kaydedildi.

Kongo Ulusal Eğitim ve Yeni Vatandaşlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, olayda öğrenciler dahil can kayıplarının yaşandığı doğrulanırken, kesin verilerin tespiti için çalışmaların sürdüğü ve yangının çıkış nedenine ilişkin detaylı soruşturma başlatılması çağrısında bulunulduğu belirtildi.