Apple’ın yeni katlanabilir telefonu iPhone Duo’nun Türkiye satış fiyatındaki vergi payı gündem oldu.

Türkiye’de 229 bin 999 TL başlangıç fiyatıyla satışa çıkacağı açıklanan cihazın vergisiz bedeli 112 bin 960 TL olarak hesaplandı. Telefona yansıyan toplam vergi tutarı ise 117 bin 40 TL’ye ulaştı.

VERGİ, TELEFONUN BEDELİNİ GEÇTİ

Hesaplamaya göre iPhone Duo’nun satış fiyatının yüzde 50,9’unu vergiler oluşturuyor. Böylece cihaz için ödenecek vergi, telefonun vergisiz fiyatını 4 bin 80 TL aşıyor.

Başka bir ifadeyle iPhone Duo satın alan bir tüketici, telefonun kendi bedelinden daha yüksek bir tutarı vergi olarak ödeyecek.

230 BİN LİRALIK FİYATIN DAĞILIMI

Vergisiz fiyat: 112.960 TL

112.960 TL Toplam vergi: 117.040 TL

117.040 TL Türkiye satış fiyatı: 229.999 TL

229.999 TL Satış fiyatındaki vergi oranı: Yüzde 50,9

Akıllı telefonlardan alınan vergiler, özellikle üst segment modellerin Türkiye fiyatlarının yurt dışına kıyasla önemli ölçüde yükselmesine neden oluyor. iPhone Duo için ortaya çıkan tablo da telefon fiyatlarındaki vergi yükünü bir kez daha gündeme taşıdı.