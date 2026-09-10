İspanya Meteoroloji Enstitüsü'nün açıkladığı verilere göre, 2022 yılında 41 gün olarak kaydedilen sıcak hava dalgası rekoru, 2026'da 61 güne yükseldi.

Ülke genelinde yaz aylarında ölçülen ortalama sıcaklık 24,5 derece olurken, bu değerin mevsim normallerinin 2,4 derece üzerinde olduğu belirtildi. Sıcak hava dalgalarının eylül ayında da etkisini sürdürdüğü ve 16 kenti etkisi altına aldığı bildirildi.

En sıcak 10 yazın tamamı 21'inci yüzyılda yaşandı

Meteoroloji Enstitüsü, sıcaklık artışındaki uzun vadeli eğilime de dikkat çekti. Kurumun verilerine göre, tarihte kaydedilen en sıcak 10 yaz mevsiminin tamamı 21'inci yüzyılda yaşandı.

Açıklamada ayrıca yaz mevsiminin süresinin giderek uzadığına dikkat çekilerek, yüksek sıcaklıkların daha uzun dönemler boyunca etkili olduğu belirtildi.

Barajlardaki su seviyesi krizi önledi

Rekor sıcaklıklara rağmen ülkede kış aylarında etkili olan yağışların barajlardaki su seviyesinin korunmasına katkı sağladığı bildirildi.

Barajlardaki su seviyesinin yüzde 62'nin üzerinde kaldığı ve bu durumun ülkede içme suyu krizinin önlenmesine yardımcı olduğu ifade edildi.

Rekor sıcaklıklar orman yangınlarını artırdı

Öte yandan aşırı sıcaklıkların etkisiyle İspanya'nın birçok bölgesinde geniş çaplı orman yangınları çıktı. Özellikle Madrid ve Aragon bölgelerinde etkili olan yangınlar, yüksek sıcaklıkların beraberinde getirdiği riskleri bir kez daha gözler önüne serdi.

Meteoroloji Enstitüsü'nün verileri, İspanya'da sıcak hava dalgalarının hem daha sık hem de daha uzun süreli hale geldiğini ortaya koydu.