Erciyes Üniversitesi (ERÜ), kimya öğretmenlerine yönelik yenilikçi bir eğitim programına ev sahipliği yaptı.
TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı tarafından desteklenen “Kimya Eğitmeninde Sürdürülebilir Nano Dokunuşlar” projesi kapsamında gerçekleştirilen programa, Türkiye’nin farklı illerinden 25 kimya öğretmeni katıldı.
Projenin Tanıtımı Yapıldı
ERÜ Fen Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen proje tanıtım toplantısında konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, üniversite bünyesinde yürütülen başarılı çalışmaların ekip çalışmasıyla hayata geçirildiğini belirtti.
Altun, eğitim programının gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.
Erciyes Üniversitesi Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve proje yöneticisi Prof. Dr. Mustafa Soylak da programın içeriği ve hedefleri hakkında katılımcılara bilgi verdi.
Soylak, projeye verilen desteklerden dolayı Rektör Altun’a teşekkür etti.
Eğitmenlere Teşekkür Belgesi
Açılış konuşmalarının ardından projeye katkı sağlayan eğitmenlere teşekkür belgeleri takdim edildi.
Program, kimya öğretmenlerine yönelik hazırlanan eğitimlerle devam etti. Eğitim kapsamında öğretmenlerin yenilikçi uygulamalarla mesleki bilgi ve deneyimlerini geliştirmeleri hedeflendi.