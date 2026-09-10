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Program, kimya öğretmenlerine yönelik hazırlanan eğitimlerle devam etti. Eğitim kapsamında öğretmenlerin yenilikçi uygulamalarla mesleki bilgi ve deneyimlerini geliştirmeleri hedeflendi.

Soylak, projeye verilen desteklerden dolayı Rektör Altun’a teşekkür etti.

Erciyes Üniversitesi Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve proje yöneticisi Prof. Dr. Mustafa Soylak da programın içeriği ve hedefleri hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Altun, eğitim programının gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı tarafından desteklenen “Kimya Eğitmeninde Sürdürülebilir Nano Dokunuşlar” projesi kapsamında gerçekleştirilen programa, Türkiye’nin farklı illerinden 25 kimya öğretmeni katıldı.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ), kimya öğretmenlerine yönelik yenilikçi bir eğitim programına ev sahipliği yaptı.

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