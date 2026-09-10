Adalet Bakanı Akın Gürlek'in görevdeki ilk 6 aylık döneminde, ülke genelinde yeniden değerlendirmeye alınan 638 faili meçhul dosyadan 40'ı aydınlatıldı. Aynı dönemde örgütlü, narkotik ve ekonomik suçlara yönelik 5 bin 35 operasyonda 56 bin 178 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 25 bin 376 şüpheli tutuklandı. Ara buluculuğa gelen 1 milyon 135 bin 647 dosyanın da 460 bin 595'i anlaşma ile sonuçlandı.

Adalet Bakanlığı, Bakan Akın Gürlek'in göreve gelmesinin ardından ilk 6 aylık dönemde yürütülen çalışmalara ilişkin verileri açıkladı. Buna göre; adalet teşkilatının fiziki altyapısından insan kaynağına, dijital dönüşümden çocuk adaletine, uluslararası adli iş birliğinden infaz sistemine kadar çeşitli alanlarda yeni uygulamalar hayata geçirildi. Adalet hizmetlerinin daha hızlı, etkin ve erişilebilir hale getirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında yeni adliyeler ve mahkemeler faaliyete geçirildi.

7 AYRI İHTİSAS DAİRESİ

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Adli Emanet Daire Başkanlığı, Doğal Afet ve Kazalar Daire Başkanlığı, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı, Kamu Düzeni, Dijital Ortam Güvenliği ve Dezenformasyonla Mücadele Daire Başkanlığı, Örgütlü, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Daire Başkanlığı, Terör Suçları Daire Başkanlığı ile Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Daire Başkanlığı olmak üzere 7 ayrı ihtisas dairesi kuruldu.

Terör örgütlerine yönelik 2 bin 386 operasyonun adli verileri merkezi olarak takip edildi. Terörizmin finansmanı ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanmasıyla mücadele kapsamında 12 ilde ihtisas soruşturma büroları kuruldu. Örgütlü, narkotik ve ekonomik suçlar kapsamında 81 ilde gerçekleştirilen 5 bin 35 operasyonda 56 bin 178 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Şüphelilerden 25 bin 376'sı tutuklanırken, 10 bin 85'i hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

40 FAİLİ MEÇHUL DOSYA

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı tarafından geçmişte sonuçlandırılamayan faili meçhul cinayet ve kayıp kişi dosyalarının güncel imkanlarla yeniden incelenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Ülke genelinde 638 dosya yeniden değerlendirmeye alınırken, 183 maktulün bulunduğu 171 dosya yeniden incelendi ve 44 dosyada özel çalışma ekipleri oluşturuldu. Çalışmalar sonucunda bugüne kadar 46 maktul ve 7 yaralının bulunduğu 40 faili meçhul dosya aydınlatıldı. Bu dosyalar kapsamında 90 şüpheli tutuklanırken, 26 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

12'NCİ YARGI PAKETİ

Yargının hızlandırılmasına yönelik hazırlanan 12'nci Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Paket kapsamında hukuk davalarında duruşmalar arasındaki sürenin 3 ayı geçmemesine yönelik düzenlemeler yapıldı. Belirsiz alacak ve kısmi dava uygulamalarında düzenlemeye gidilerek usulden kaynaklanan hak kayıplarının ve zamanaşımı risklerinin azaltılması hedeflendi. Vesayet altındaki kişilerin mal varlığının satışında UYAP'a entegre elektronik satış portalı devreye alınırken, noterlik evraklarının güvenli elektronik imzayla mahkemelere gönderilmesinin önü açıldı. Ses ve görüntü aktarımıyla duruşmalara katılımın kapsamı genişletildi. Bilirkişiye başvurulması sınırlandırılırken, istinaf aşamasında giderilebilecek eksiklikler nedeniyle dosyaların ilk derece mahkemelerine dönmesinin önüne geçecek düzenlemeler yapıldı.

ÇOCUK ADALETİNDE YENİ DÜZENLEME

Hukuk mevzuatında yer alan 'Suça sürüklenen çocuk (SSÇ)' ifadesi, yapılan yasal düzenlemeyle 'Adli süreçteki çocuk (ASÇ)' olarak değiştirildi. Düzenlemeler kapsamında ağır suçlarda ceza ve infaz rejiminin yeniden ele alınması, ailelerin bakım ve gözetim sorumluluklarının güçlendirilmesi, sosyal inceleme raporlarının daha etkin kullanılması ve çocukların dijital risklerden, bağımlılıktan ve ihmale bağlı risklerden korunması yönünde yeni mekanizmalar oluşturuldu. Çocuk hakkında kamu davası açıldığında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın bilgilendirilmesi öngörülerek eğitim, sosyal hizmet ve koruma mekanizmalarının yargılama sürecini beklemeden devreye girmesi amaçlandı.

'ALO ADALET 135' PİLOT İLLERDE DEVREYE ALINDI

Vatandaşların uzun süren dava ve soruşturma dosyalarına ilişkin başvurularını iletebilmeleri amacıyla oluşturulan 'Alo Adalet 135' hattı, 1 Eylül itibarıyla pilot illerde devreye alındı. Yapay zeka destekli ses tanıma ve seslendirme altyapısına sahip hattın aynı anda 1000-1500 çağrıyı karşılayabilecek kapasitede olduğu belirtildi. İlk derece mahkemeleri, bölge adliye mahkemeleri ve bölge idare mahkemelerindeki 5 yılı aşan dava dosyaları ile 3 yılı aşan soruşturma dosyalarına ilişkin başvuruların otomatik tespit edilerek ilişkilendirilmesi sağlandı. 'Alo Adalet 135'in ekim ayında Türkiye genelindeki adliyelerde faaliyete geçmesi planlandı.

5 MİLYON 764 BİN 548 E-DURUŞMA YAPILDI

Adalet hizmetlerindeki dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında UYAP 3 projesiyle adalet portallarının arayüzleri modernize edildi. Son 6 ayda 7 kurumla 11 yeni entegrasyon tamamlanarak, 65 kurum ve kuruluşla toplam 211 entegrasyona ulaşıldı. 'e-Devlet Kapısı' üzerinden 32 hizmet vatandaşların kullanımına sunuldu. İç kaynaklarla geliştirilen 'Adalet e-İmza' uygulaması kullanıma alınırken, 'Adalet SSO' sistemi yenilendi ve 81 ildeki adliyelerde Güvenli Uzaktan Yardım Uygulaması devreye alındı. Bu dönemde 11 bin 895 yeni donanım dağıtıldı, 21 bin 212 elektronik imza sertifikası yenilendi, 3 bin 366 elektronik imza kart okuyucusu hizmete sunuldu ve 2 bin 235 kesintisiz güç kaynağının bakımı tamamlandı. e-Duruşma sistemi 81 ilde ve tüm hukuk mahkemelerinde kullanıma sunuldu. 5 bin 831 hukuk mahkemesinde toplam 5 milyon 764 bin 548 e-duruşma gerçekleştirildi. Ayrıca 841 bini aşkın mahkeme kararı ücretsiz erişime açıldı.

201 ADLİ YARGI MAHKEMESİ FAALİYETE GEÇTİ

Adalet teşkilatının fiziki ve kurumsal altyapısına yönelik çalışmalar kapsamında 6 aylık dönemde 30 farklı mahalde yaklaşık 370 bin metrekare arsa tahsisi sağlandı. Adli tıp tesislerinden personel eğitim merkezlerine kadar yaklaşık 1,6 milyon metrekarelik proje çalışması yürütülürken, 82 yapım işi devam etti ve 13 tesis tamamlandı. Lojman kapasitesi yüzde 6,43 artırıldı. Adli yargıda 150, idari yargıda 4 yeni mahkemenin kurulmasına karar verildi. Adli yargıda 201, idari yargıda 3 mahkeme faaliyete geçti. Malatya Bölge Adliye Mahkemesi'nin kurulmasıyla Bölge Adliye Mahkemesi sayısı 18'e yükselirken, Edirne Bölge İdare Mahkemesi kuruldu. İstinaf teşkilatında 32 hukuk ve 43 ceza olmak üzere 75 yeni daire faaliyete geçirildi. Serik, Ortaca, Suşehri ve Sandıklı adliyeleri ağır ceza merkezi haline getirildi.

15 BİN YENİ PERSONEL İÇİN ALIM SÜRECİ BAŞLATILDI

Adalet teşkilatının insan kaynağının güçlendirilmesine yönelik 15 bin yeni personel için alım süreci başlatıldı. 1038 hakim ve savcı yardımcısı atanmaya hak kazanırken, görevde yükselme ve ünvan değişikliği süreçlerinin tamamlanmasıyla 1448 personel kariyerinde yeni bir adım attı. Adalet Hizmetlerinin Etkinliği Daire Başkanlığı kuruldu ve adalet komisyonları bünyesinde Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Büroları oluşturuldu. Adli yargıda kurulu mahkeme sayısı 10 bin 711'den 10 bin 861'e, idari yargıda ise 324'ten 330'a yükseltildi. Bölge Adliye mahkemelerinde 37 yeni daireyle toplam daire sayısının 716'ya çıkarılması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

E-AVUKAT İLE 19 BİN 807 GÖRÜŞME

5 Nisan'da başlayan e-Avukat uygulamasıyla avukatların ceza infaz kurumlarında bulunan müvekkilleriyle görüntülü görüşebilmesinin önü açıldı. Uygulamaya 6 bin 301 avukat kayıt olurken, 19 bin 807 görüntülü görüşme gerçekleştirildi. Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin yaygınlaştırılması kapsamında son 6 ayda ara buluculuğa gelen 1 milyon 135 bin 647 dosyanın 460 bin 595'i anlaşmayla sonuçlandı. Sicile 779 yeni ara bulucu kaydedilerek toplam ara bulucu sayısı 50 bin 785'e ulaştı. Ara buluculuk eğitimi vermesine izin verilen kuruluş sayısı ise 65'e yükseldi.

GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİNDE İŞLEM HACMİ 3 TRİLYON 37 MİLYAR LİRA

İkinci el araç satışlarında kullanılan Güvenli Ödeme Sistemi kapsamında, 9 milyon 979 bin 881 işlem gerçekleştirilirken, işlem hacmi 3 trilyon 37 milyar liraya ulaştı. Noterlik ücretlerinin kredi kartıyla ödenmesi uygulamasında 72 milyon işlem gerçekleştirilirken, işlem hacmi 103 milyar liraya ulaştı. Nöbetçi noterlik uygulamasında bugüne kadar gerçekleştirilen işlem sayısı da 4 milyon 687 bin 142'ye ulaştı.

44 ÜLKEYE 563 İADE TALEBİ

Uluslararası adli iş birliği kapsamında 377'si adi suçlar, 186'sı terör suçları olmak üzere toplam 563 iade talebi 44 ülkeye iletildi. 30 ülkeden 211 kişinin Türkiye'ye iadesi gerçekleştirildi. Terör suçları kapsamında 142 kişi hakkında 16 ülkeye iade talebi ve 158 kırmızı bülten talebi iletildi. 16 ilde Cezai Konularda Uluslararası Adli İş Birliği Büroları kuruldu. Uluslararası çocuk kaçırma vakalarında vatandaşların haklarını ve başvuru yollarını öğrenebilmesi amacıyla 'Çocuğun İadesi' ve 'Çocukla Şahsi İlişki Kurulması' başvurularına yönelik dijital rehber erişime açıldı.

HAVALİMANLARINDA 415 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM

Antalya, İzmir Adnan Menderes, Sabiha Gökçen ve Esenboğa havalimanlarında 24 saat esasına göre nöbetçi savcı, hakim ve katip görevlendirildi. Yakalama, ifade alma, sorgu, müddetname, infaz ve serbest bırakma işlemlerinin havalimanlarında gerçekleştirilmesi sağlandı. Son 6 ayda 385 adli olayda 415 kişi hakkında işlem yapıldı. Bakanlık, uygulamayla adli işlemler nedeniyle vatandaşların uçuş kaçırma ve seyahat mağduriyetlerinin önlenmesinin amaçlandığını bildirdi.

ULUSLARARASI ADALET ZİRVESİ İSTANBUL'DA YAPILACAK

Türkiye'nin uluslararası adalet alanındaki çalışmalarına ilişkin 6-7 Ekim 2026'da Türk Devletleri Teşkilatı Üçüncü Adalet Bakanları Toplantısı'nın, 8-9 Ekim 2026'da ise Uluslararası Adalet Zirvesi'nin İstanbul'da düzenlenmesi planlandı. Uluslararası Adalet Zirvesi'nde 4 kıtadan 70 ülkenin adalet bakanları, başsavcıları, baro temsilcileri ve uluslararası kuruluşların üst düzey temsilcilerinin bir araya gelmesi ve yaklaşık 600 katılımcının yer alması bekleniyor.

136 BİN 437 KİŞİYE DESTEK

Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri müdürlüklerine 5 yeni müdürlük eklenerek hizmet ağı 81 ilde 183 adliyeye ulaştırıldı. Son 6 ayda 136 bin 437 kişiye bilgilendirme, yönlendirme ve psikososyal destek sunuldu. Adli Görüşme odalarında 13 bin 162 ifade ve beyan alındı. Çocuk Görüşme merkezlerinde 9 bin 291 dosyada 191 bin 401 işlem gerçekleştirildi. İşitme engelli vatandaşların adli hizmetlere erişimini kolaylaştırmak amacıyla Görüntülü Bilgilendirme ve Yönlendirme Uygulaması geliştirilerek test aşamasına geçirildi.

İCRADA 5,5 MİLYON DOSYA TASFİYE EDİLDİ

İcra hizmetlerinde dijitalleşme ve tasfiye çalışmaları kapsamında yediemin depolarındaki 18 bin 568 malın 17 bin 228'i tasfiye edildi. e-Satış sistemiyle 16 bin 110 dosya kapsamında 19 bin 394 taşınır ve taşınmaz mal elektronik ortamda satıldı. Merkezi Takip Sistemi üzerinden 803 bin 255 dosya açılırken, iş yükü yüzde 25 azaltıldı. Küçük miktarlı borçlarda 5,5 milyon dosya ile varlık yönetim şirketlerinin alacaklı olduğu 581 bin 44 dosya tasfiye edildi. Vatandaşların icra hizmetlerine tek noktadan erişebilmesi amacıyla Alo İcra Projesi için çalışmalar başlatıldı.

ADLİ TIPTA 506 BİN 522 DOSYA İNCELENDİ

Adli Tıp Kurumu'nda son 6 ayda 1 yeni grup başkanlığı, 5 ihtisas dairesi ve 11 adli tıp şube müdürlüğü faaliyete geçirildi. Kurumun hizmet ağı 16 grup başkanlığı, 69 ihtisas dairesi ve 161 şube müdürlüğüne ulaştı. Bu dönemde 506 bin 522 adli dosya incelenerek mütalaa ve adli rapor düzenlendi. 14 bin 221 otopsi, 10 bin 239 ölü muayenesi, 240 bin 322 adli muayene ve 75 bin 790 DNA incelemesi gerçekleştirildi. 224 yeni personel göreve başladı.

135 BİN 575 HÜKÜMLÜ VE TUTUKLU KURSLARA KATILDI

Ceza infaz kurumlarında 78 bin 360 hükümlü ve tutuklu eğitimine devam ederken, son 6 ayda 8 bin 587 kurs düzenlendi ve 135 bin 575 hükümlü ve tutuklu bu kurslara katıldı. İşyurtları bünyesinde 378 işyurdu müdürlüğü, 200'den fazla iş kolu ve 3 bin 507 üretim tesisinde faaliyet yürütüldü. Son 6 ayda 1650'si kadın olmak üzere 56 bin 963 hükümlü ve tutuklu üretime katıldı. Kamu ve özel sektör iş birlikleriyle 4 bin 234 hükümlü ve tutuklu gerçek çalışma ortamında mesleki deneyim kazandı. Sıfır atık çalışmaları kapsamında geri dönüşüm tesislerinde 673 ton atık geri dönüştürüldü. Adalet Mesleki Eğitim Merkezi sayısı 67'den 73'e çıkarılırken, 6 aylık dönemde 8 bin 568 hükümlü ve tutukluya kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik belgesi verildi. Bugüne kadar belge almaya hak kazananların toplam sayısı 25 bin 812'ye ulaştı.

AİHM'DE 428 BAŞVURUDA SAVUNMA HAZIRLANDI

İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı tarafından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde 2026 yılında 428 başvuruda savunma hazırlandı. Savunma süreci devam eden derdest başvuru sayısı 5 bin 151 oldu. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi önünde icra denetimi devam eden 464 davadan 19'unun icra süreci kapatıldı. Anayasa Mahkemesi'ne yapılan bireysel başvurularda Bakanlığa görüş için iletilen 2 bin 977 başvurunun 2 bin 848'ine görüş gönderildi. Tazminat Komisyonunca karara bağlanan 11 bin 795 dosyanın ödeme süreci takip edildi.

AFET VE ACİL DURUMLAR İÇİN 'ADAS' GELİŞTİRİLDİ

Mart ayında kurulan Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlığı tarafından savunma ve afet planları güncellendi ve ulusal afet ve güvenlik planlamalarına katkı sağlandı. Kriz anlarında hızlı ve doğru karar alınmasını sağlamak amacıyla Adalet Bakanlığı Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Sistemi (ADAS) geliştirildi. 81 ilde afet risklerinden sığınak ve bina kapasitelerine, lojistik imkanlardan arama-kurtarma ekiplerine kadar kritik verilerin tek ekrandan yönetilmesine yönelik dijital altyapının hazırlıklarının sürdüğü belirtildi.

9 İLE ZİYARET

Adalet teşkilatının fiziki ve teknik ihtiyaçlarının yerinde tespit edilmesi amacıyla Nevşehir, Sakarya, Düzce, Diyarbakır, Edirne, Kayseri, Rize, Iğdır ve Trabzon'a ziyaretler gerçekleştirildi. Bakan Gürlek, ziyaretlerde teşkilat mensupları ve vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve ihtiyaçları değerlendirdi. Bakanlık, yürütülen çalışmalarla adalet hizmetlerinin fiziki altyapısının güçlendirilmesi, insan kaynağının artırılması, yargı süreçlerinin hızlandırılması, dijital hizmetlerin yaygınlaştırılması ve vatandaşların adalete erişiminin kolaylaştırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

127 RAPOR HAZIRLANDI

İç Denetim Birimi Başkanlığı tarafından ilk derece mahkemelerinde hedef süre uygulaması, Cumhuriyet başsavcılıklarındaki ihtisas büroları ile hakim ve savcı yardımcılığı sistemi incelendi. Çalışmalar kapsamında 29 denetim raporu, 88 danışmanlık raporu ve 10 bilgi notu olmak üzere toplam 127 rapor hazırlandı.