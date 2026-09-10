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Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, çarpışma anı kavşak yakınındaki yol şantiyesine ait güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım güvenlik gerekçesiyle bir süre durduruldu. Ekiplerin çalışmasının ardından araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik kontrollü şekilde yeniden sağlandı ve yol tamamen ulaşıma açıldı.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 3 yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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Kazanın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kamyonda bulunan yaralılar, vatandaşların ve sağlık ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarıldı.

Edinilen bilgilere göre, H.T. yönetimindeki 72 ADD 912 plakalı LNG tankeri , kavşağa giriş yaptığı sırada karşı yönden gelen M.Ç. idaresindeki 32 ADV 151 plakalı kamyonla çarpıştı.

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