Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Isparta-Konya kara yolunun Kozluçay köyü kavşağında meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, H.T. yönetimindeki 72 ADD 912 plakalı LNG tankeri, kavşağa giriş yaptığı sırada karşı yönden gelen M.Ç. idaresindeki 32 ADV 151 plakalı kamyonla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyon, yol kenarındaki şarampole devrildi.
3 Kişi Yaralandı
Kazanın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kamyonda bulunan yaralılar, vatandaşların ve sağlık ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarıldı.
İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 3 yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Yol Bir Süre Trafiğe Kapatıldı
Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım güvenlik gerekçesiyle bir süre durduruldu. Ekiplerin çalışmasının ardından araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik kontrollü şekilde yeniden sağlandı ve yol tamamen ulaşıma açıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, çarpışma anı kavşak yakınındaki yol şantiyesine ait güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.