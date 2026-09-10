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Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 2 gazeteci ile sağlık çalışanlarının da aralarında bulunduğu toplam 9 şüpheli gözaltına alındı.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyon gerçekleştirildi.

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu , 2011 yılında Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybetmişti. Ölümüyle ilgili soruşturma, olayın şüpheli olduğu değerlendirmesi üzerine yeniden yürütülüyor.

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