Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu, 2011 yılında Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybetmişti. Ölümüyle ilgili soruşturma, olayın şüpheli olduğu değerlendirmesi üzerine yeniden yürütülüyor.
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyon gerçekleştirildi.
Aralarında Gazeteciler ve Sağlık Çalışanları da Var
Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 2 gazeteci ile sağlık çalışanlarının da aralarında bulunduğu toplam 9 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin, Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı belirtildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: DHA