Keçiören Belediyesi, çevre temizliğini ve geri dönüşümü desteklemek amacıyla ilçenin çeşitli noktalarına yerleştirdiği Mobil Atık Getirme Merkezlerinde yenileme çalışması gerçekleştiriyor.

Çalışmalarla birlikte atık toplama noktalarının daha düzenli hale getirilmesi ve vatandaşların geri dönüşüm sürecine daha kolay katılım sağlaması hedefleniyor.

Farklı atıklar ayrı haznelerde toplanıyor

Mobil Atık Getirme Merkezlerinde geri dönüşüm kapsamında birçok farklı atık türü ayrı bölümlerde biriktiriliyor.

Merkezlerde kâğıt, plastik, cam, metal ve kompozit ambalajların yanı sıra elektronik atıklar, atık piller ve bitkisel atık yağlar da toplanıyor.

Atıkların türlerine göre ayrı haznelere bırakılması sayesinde geri dönüşüm sürecinde birbirlerine karışmalarının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Atıklar ekonomiye geri kazandırılıyor

Kaynağında ayrıştırılarak toplanan atıklar, geri dönüşüm işlemlerinin ardından yeniden hammadde olarak değerlendiriliyor.

Bu uygulamayla doğal kaynakların korunmasına destek sağlanırken, enerji ve hammadde tüketiminin azaltılması ve geri dönüştürülebilir malzemelerin ekonomiye yeniden kazandırılması hedefleniyor.

Vatandaşlara danışma hattı desteği

Keçiören Belediyesi, vatandaşlardan geri dönüştürülebilir atıkları merkezlerde bulunan yönlendirmelere uygun şekilde ilgili bölümlere bırakmalarını istedi.

Mobil Atık Getirme Merkezleri hakkında bilgi almak isteyen veya merkezlerde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşan vatandaşlar, Keçiören Belediyesi Geri Dönüşüm Danışma Hattı'na 0 312 359 10 27 numarasından ulaşabilecek.