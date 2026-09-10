Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İtalya’nın başkenti Roma’daki resmi temasları kapsamında diplomatik görüşmeler gerçekleştirdi.

Işıkhan, Roma programında Vatikan Büyükelçisi Prof. Dr. Fahrettin Altun ile görüştü. Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Işıkhan, Altun ile uzun yıllara dayanan dostlukları ve birlikte yürüttükleri çalışmalar üzerine sohbet ettiklerini belirtti.

Bakan Işıkhan, Altun ve büyükelçilik çalışanlarına görevlerinde başarı dileğinde bulundu.

Roma Büyükelçisi Elif Ülgen ile görüştü

Işıkhan’ın Roma’daki temasları kapsamında görüştüğü bir diğer isim ise Türkiye’nin Roma Büyükelçisi Elif Ülgen oldu.

Görüşmenin ardından paylaşım yapan Işıkhan, Türkiye ile İtalya arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi yönündeki çalışmaları nedeniyle Ülgen ve büyükelçilik personeline teşekkür ederek başarı dileklerini iletti.

Bakan Işıkhan’ın Roma temaslarında Türkiye’nin İtalya ile ilişkilerinin yanı sıra diplomatik çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunduğu belirtildi.