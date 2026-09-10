Teşkilat dizisinde Serhat Kılıç’ın yerine gelecek oyuncu belli oldu

Basına 5,2 milyar TL’lik destek! Basın İlan Kurumu’ndan dikkat çeken açıklama

Çubuk’ta “Neşeli Günler” filmi gerçek oldu: Sirke mi, Limon mu?

EGO’dan kart merkezleri için yeni düzenleme

Bunlar da ilginizi çekebilir

Çubuk Turşu Festivali'ne Ünlü Akını: Hangi Sanatçı Ne Zaman Çıkacak?

BAZGİRET’TEN YÜKSELEN DOĞA ÇIĞLIĞI: "BU COĞRAFYANIN DEĞERİ PARAYLA ÖLÇÜLEMEZ!"

Basına 5,2 milyar TL’lik destek! Basın İlan Kurumu’ndan dikkat çeken açıklama

Ercan, verilen desteğin çiftçilerin üretim maliyetlerine katkı sağlayacağını belirterek, Sincan’ın verimli topraklarının yerli tohumlarla buluşacağını söyledi. Belediye Başkanı Ercan, tüm üreticilere bereketli bir üretim sezonu dileğinde bulundu.

EGO’dan kart merkezleri için yeni düzenleme

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan , üreticilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, her yıl gerçekleştirilen tohum desteğinin bu yıl da sürdürüldüğünü ifade etti.

Belediyenin sağladığı yüzde 75 hibeli destekle çiftçilerin girdi maliyetlerinin azaltılması ve tarımsal üretimin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Başvurunun tamamlanabilmesi için 2027 üretim yılına ait çiftçi belgesi ile traktör ruhsatının sisteme yüklenmesi gerekiyor.

Başvuruda bulunacak üreticilerin Sincan’da çiftçilik yapması, çiftçi belgesine sahip olması ve traktör sahibi bulunması şartları aranıyor.

Buğday tohumu desteğinden faydalanmak isteyen çiftçilerin başvurularını 30 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 23.59’a kadar Sincan Belediyesi’nin internet sitesi üzerinden gerçekleştirmesi gerekiyor.

İlçede tarımsal faaliyetlerini sürdüren üreticilere verilecek tohumların yüzde 75’i belediye tarafından karşılanacak. Üreticilerin destekten yararlanabilmeleri için başvurularını belirtilen süre içerisinde tamamlamaları gerekiyor.

Sincan Belediyesi, üretim maliyetlerinin azaltılması ve çiftçilerin desteklenmesi amacıyla buğday tohumu desteği programını hayata geçiriyor.

Copyright © 2025. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://sonsoz.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.