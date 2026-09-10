Sincan Belediyesi, üretim maliyetlerinin azaltılması ve çiftçilerin desteklenmesi amacıyla buğday tohumu desteği programını hayata geçiriyor.
İlçede tarımsal faaliyetlerini sürdüren üreticilere verilecek tohumların yüzde 75’i belediye tarafından karşılanacak. Üreticilerin destekten yararlanabilmeleri için başvurularını belirtilen süre içerisinde tamamlamaları gerekiyor.
Son başvuru tarihi 30 Eylül
Buğday tohumu desteğinden faydalanmak isteyen çiftçilerin başvurularını 30 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 23.59’a kadar Sincan Belediyesi’nin internet sitesi üzerinden gerçekleştirmesi gerekiyor.
Başvuruda bulunacak üreticilerin Sincan’da çiftçilik yapması, çiftçi belgesine sahip olması ve traktör sahibi bulunması şartları aranıyor.
Başvurunun tamamlanabilmesi için 2027 üretim yılına ait çiftçi belgesi ile traktör ruhsatının sisteme yüklenmesi gerekiyor.
Amaç üretim maliyetini azaltmak
Belediyenin sağladığı yüzde 75 hibeli destekle çiftçilerin girdi maliyetlerinin azaltılması ve tarımsal üretimin güçlendirilmesi hedefleniyor.
Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, üreticilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, her yıl gerçekleştirilen tohum desteğinin bu yıl da sürdürüldüğünü ifade etti.
Ercan, verilen desteğin çiftçilerin üretim maliyetlerine katkı sağlayacağını belirterek, Sincan’ın verimli topraklarının yerli tohumlarla buluşacağını söyledi. Belediye Başkanı Ercan, tüm üreticilere bereketli bir üretim sezonu dileğinde bulundu.