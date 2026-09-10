Pazarlama yönetimi, stratejik büyüme ve marka liderliği alanlarında 15 yılı aşkın bir tecrübeye sahip olan Arıkan, yeni görevinde PepsiCo İçecek Grubu'nun pazarlama stratejilerine yön verecek.

Mine Mavi Arıkan Kimdir?

Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunu olan Mine Mavi Arıkan, uluslararası pazarlama ve marka yönetimi alanında kapsamlı bir kariyere sahip. Arıkan'ın öne çıkan profesyonel geçmişi şu şekildedir:

Unilever Kariyeri (2009 – 2025): Profesyonel iş yaşamına 2009 yılında Unilever’de Lipton Marka Müdür Yardımcısı olarak adım attı. İlerleyen yıllarda Sana, Becel, Calve ve Knorr markalarında Marka Müdürü olarak çalıştı.

Bölgesel ve Global Sorumluluklar: 2016’da Türkiye, Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Rusya bölgelerinden sorumlu Gıda Kategorisi Marka Müdürü; 2018’de ise aynı coğrafyada Dondurma Kategorisi Kıdemli Marka Müdürü rollerini üstlendi.

Üst Düzey Pazarlama Liderliği: 2020’de Unilever Türkiye, Orta Asya ve İran Ev ve Hijyen Kategorisi Pazarlama Direktörlüğü görevine getirildi. Temmuz 2022 itibarıyla Türkiye ve Orta Doğu Gıda İş Birimi Liderliği, Gıda Genel Müdürlüğü ile Medya ve Dijital Pazarlama Liderliğini eş zamanlı yürüttü.

Sanipak CMO’luğu: Haziran 2025’te Sanipak bünyesinde CMO olarak görev üstlendi.