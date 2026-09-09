İş Bankası ve ON Dijital arasında imzalanan ortak marka kredi kartı anlaşması, ON Kredi Kartı kullanıcılarına yeni fırsatların kapısını açtı.

Anlaşma kapsamında ON Kredi Kartı, 25 yıldır kullanıcılarına taksitli alışveriş, kampanya ve MaxiPuan imkanları sunan Maximum ekosistemine dahil edildi.

Taksit ve MaxiPuan avantajı

Yeni uygulamayla ON Kredi Kartı sahipleri, Maximum’un anlaşmalı olduğu iş yerlerinde alışverişlerini taksitlendirebilecek.

Kullanıcılar ayrıca yaptıkları alışverişlerden MaxiPuan kazanarak bu puanları farklı avantajlar için değerlendirebilecek.

Kampanya ve güncel fırsatların ayrıntılarına ise ON Dijital’in “Avantajlar Dünyası” bölümünden ulaşılabilecek.

İş Bankası: “Daha geniş kitlelere ulaştırmak istiyoruz”

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle, Maximum’un günlük harcamalardan seyahate, yeme içmeden spor, kültür ve sanata kadar geniş bir alanda kullanıcılara avantaj sunduğunu belirtti.

Lüle, ON Kredi Kartı kullanıcılarının Maximum ekosistemine dahil edilmesinden memnuniyet duyduklarını ifade ederek, güçlü iş ortaklıklarıyla Maximum’un sunduğu imkanları daha geniş kitlelere ulaştırmaya devam edeceklerini söyledi.

ON Dijital’den ödeme ağını genişleten adım

Burgan Bank Dijital Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Murat Bozkurt ise işbirliğinin ON Dijital kullanıcılarına daha geniş bir ödeme ağı ve taksit imkanları sağlayacağını belirtti.

Bozkurt, Maximum gibi köklü bir kredi kartı markasıyla yapılan anlaşmanın ON Dijital’deki müşteri deneyimini geliştirme açısından önemli bir adım olduğunu ifade etti.

ON Dijital’in önümüzdeki dönemde de müşterilerin ihtiyaçlarını merkeze alarak ürün ve h