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Çankaya Belediyesi, Ahu Acar’a Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm çalışma arkadaşlarına başsağlığı diledi.

Ahu Acar için bugün saat 11.00’de Oran Pir Sultan Abdal Cemevi’nde tören düzenlenecek. Acar’ın cenazesi, törenin ardından Gölbaşı Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Acar’ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımlandı. Paylaşımda, “Acı kaybımız” ifadelerine yer verilerek Ahu Acar’ın ailesine, yakınlarına ve mesai arkadaşlarına başsağlığı dilendi.

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