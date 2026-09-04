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Başsavcılığın yürüttüğü soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği belirtilirken, dosyada yeni gelişmelerin yaşanabileceği ifade edildi.

"Türkiye'de yaklaşık her 3 kişiden 1'i maalesef sigara içiyor"

Köksal’dan alınan idrar ve saç örneklerinde kokain ile metamfetamin tespit edildi. Soruşturma kapsamında tutuklanan Köksal’ın dosyasına ilişkin incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklanan Çankaya Belediyesi eski Özel Kalem Müdürü Sadık Can Köksal’ın uyuşturucu testi pozitif çıktı.

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