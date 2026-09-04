Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan incelemelerde, şüpheli İrfan Yılmaz adına kayıtlı Yılmaz Kimya, Yılkim Kimya, Erimer Kimya, Mie Girişimcilik ve Makine ile Astra Polimer isimli şirketler üzerinden şüpheli işlemler gerçekleştirildiği tespit edildi. Tespitler üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 5 şirket hakkında el koyma kararı verildi. Şüpheli İrfan Yılmaz hakkında ise 'suç örgütüne üye olma', 'kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından gözaltı kararı verildi.

Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.