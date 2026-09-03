Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği “Ankara Kültür Sahne Buluşmaları”, Seğmenler Parkı’nda başladı. Yaklaşık 20 tiyatro topluluğunun katıldığı program kapsamında 30’dan fazla etkinlik Başkentlilerle ücretsiz olarak buluşuyor.

Seğmenler Parkı, açık hava kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapıyor. Ankara Kültür Sahne Buluşmalarıkapsamında düzenlenen programda tiyatro oyunlarının yanı sıra söyleşiler, atölyeler, müzikal performanslar ve çocuklara yönelik etkinlikler de yer alıyor.

İlk gün tiyatro ve söyleşiyle başladı

Etkinliklerin ilk gününde “Seyirci Olarak Seçim Yapmak” başlıklı söyleşi gerçekleştirildi. Program kapsamında ayrıca “Karagöz, Cadılar ve Hint Fakiri” adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Yaklaşık 20 tiyatro topluluğunun katıldığı organizasyonda farklı yaş gruplarına hitap eden etkinlikler Başkentlilerle buluşacak.

Etkinlikler 6 Eylül’e kadar sürecek

Ankara Kültür Sahne Buluşmaları, 6 Eylül’e kadar Seğmenler Parkı’nda devam edecek. Başkentliler, program kapsamında düzenlenecek tiyatro oyunları, söyleşiler, atölyeler, çocuk etkinlikleri ve müzikal performanslara açık havada ücretsiz olarak katılabilecek.