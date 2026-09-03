Memurlar, 2026 yılının ikinci yarısı için maaşlarına yüzde 7 zam almıştı. Ancak temmuz ve ağustos aylarında açıklanan enflasyon rakamları, maaş artışının önemli bir bölümünü kısa sürede götürdü.

Temmuz ayında enflasyon yüzde 1,78, ağustos ayında ise yüzde 1,84 olarak gerçekleşti. Böylece iki aylık kümülatif enflasyon yüzde 3,65 oldu.

Bu tabloyla birlikte memurların 6 aylık zam oranının yarısından fazlası daha ilk iki ayda enflasyon karşısında eridi.

Memurlar sosyal medyada seslerini yükseltiyor

Maaşlarındaki artışın kısa sürede erimesine tepki gösteren memurlar, sosyal medya platformlarında yaptıkları paylaşımlarla geçim sıkıntılarını ve alım gücündeki düşüşü gündeme taşımaya çalışıyor.

“Zam geldi ama yetmiyor” ve “Maaşımız daha elimize geçmeden eriyor” şeklindeki tepkilerle memurlar, ekonomik koşulların çalışanlar üzerindeki etkisine dikkat çekiyor.

Gözler yılın kalan dört ayında

Memurlar açısından yılın kalan dört ayında açıklanacak enflasyon rakamları büyük önem taşıyor.

Enflasyonun yükselmeye devam etmesi halinde, yüzde 7’lik zamla elde edilen maaş artışının alım gücü üzerindeki etkisinin daha da azalması bekleniyor.