KEÇİÖREN Belediye Başkanı Mesut Özarslan, belediye personeline yönelik başlatılan uyuşturucu soruşturmasına ilişkin açıklama yaptı. Özarslan, uyuşturucuyla mücadele konusunda geri adım atmayacaklarını belirterek, “Keçiören'imizde, evlatlarımızın ve gençlerimizin geleceğini karartan kirli odaklara ve madde bağımlılığına geçit vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

ÖZARSLAN: “MÜCADELEMİZ SONUNA KADAR DEVAM EDECEK”

Mesut Özarslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, daha önce Keçiören'de uyuşturucuyla mücadele edeceklerinin sözünü verdiğini hatırlattı. Özarslan, bu sözden geri adım atmayacaklarını vurguladı.

Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek yöneticiler ve meclis üyeleri de dahil olmak üzere uyuşturucuyla mücadele kapsamında kararlı bir adım attıklarını belirten Özarslan, yürütülen çalışmaların önemine dikkat çekti.

Özarslan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bugün geldiğimiz noktada ne kadar haklı ve yerinde bir mücadele başlattığımız bir kez daha ortaya çıktı. Keçiören'imizde, evlatlarımızın ve gençlerimizin geleceğini karartan kirli odaklara ve madde bağımlılığına geçit vermeyeceğiz. Sürece hassasiyetle destek veren, adli boyutuyla olayın üzerine giden başta Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek'e, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve kurum yetkililerimize teşekkür ediyorum. Temiz çevre, temiz gelecek ve lekesiz bir hizmet anlayışıyla mücadelemiz sonuna kadar devam edecek.”

KEÇİÖREN BELEDİYESİ’NDE UYUŞTURUCU TESTİ

Keçiören Belediyesi'nde gönüllülük esasına dayalı olarak belediye çalışanlarına uyuşturucu testi yaptırılmıştı.

Test sonuçlarında bazı belediye personelinin uyuşturucu testinin pozitif çıkmasının ardından, 129 kişi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Mesut Özarslan'ın açıklaması, soruşturmanın ardından belediyenin uyuşturucuyla mücadele konusundaki tutumuna ilişkin ilk değerlendirmelerden biri oldu.