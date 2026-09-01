Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “Alihan Kuriş Suç Örgütü” soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında “şüpheli” sıfatıyla ifadesi alınan eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, işlemlerinin ardından adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.

Mahkeme, Şahin'in yurt dışına çıkışının yasaklanmasına karar verdi. Şahin, uygulanan adli kontrol tedbirinin ardından serbest bırakıldı.

Soruşturmada adı neden geçiyor?

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, firari olarak aranan Hilmi Tuna Kuriş'in yakalanması sırasında kullanılan aracın İdris Naim Şahin'e tahsisli olduğu belirlenmişti.

Şahin, soruşturma kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yaklaşık 3,5 saat ifade verdi.

Şahin'in daha önce yaptığı açıklamalarda ise söz konusu aracın kendi bilgisi dışında kullandırıldığını savunduğu ve araçla ilgili şirket sahibi hakkında suç duyurusunda bulunduğu aktarılmıştı.

Soruşturma kapsamında adli süreç devam ediyor.