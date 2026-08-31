Arjantin futbolunun en büyük yıldızlarından Lionel Messi, milli takım kariyerine ilişkin kararını açıkladı. Kariyerinin önemli bölümünü Arjantin Milli Takımı formasıyla geçiren Messi, uzun süren değerlendirmelerinin ardından milli takıma veda etme kararı aldığını duyurdu.

2022 Dünya Kupası'nda Arjantin'i şampiyonluğa taşıyan Lionel Messi, milli takım kariyerinde önemli başarılara imza attı. Yıldız futbolcu, daha önce 2014 ve 2026 Dünya Kupası finallerinde ise kupaya ulaşamamıştı.

Lionel Messi milli takımı bıraktığını açıkladı

Messi, kararının kendisi için kolay olmadığını belirterek, Arjantin Milli Takımı formasını büyük bir gururla taşıdığınıifade etti.

Milli takım formasına veda eden yıldız futbolcu, açıklamasında yıllar boyunca Arjantin için elinden gelenin en iyisini yaptığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Final maçından bu yana geçen uzun sürenin ardından ve bu konu üzerinde uzun süre düşündükten sonra, milli takım kariyerimi sonlandırdığımı herkese duyurmak istiyorum.” Rusya'da petrol rafinerisine İHA saldırısı İçeriği Görüntüle

Messi, milli takımın bir parçası olmayı her zaman sevdiğini belirterek, artık formasını giyen genç oyuncuların takımı başarıyla temsil edeceğine inandığını söyledi.

Yıldız futbolcu, Arjantin Milli Takımı’nı bundan sonra tribünden destekleyeceğini belirterek, “Haydi Arjantin!”sözleriyle açıklamasını tamamladı.

Messi: “Artık verecek başka bir şeyim kalmadığını hissediyorum”

Milli takım kariyerini sonlandırma kararının kendisini derinden üzdüğünü belirten Messi, Arjantin forması altında her zaman mücadele ettiğini vurguladı.

Messi, açıklamasında şu ifadeye de yer verdi:

“Her şeyimi verdim ve artık verecek başka bir şeyim kalmadığını hissediyorum.”

Yıldız futbolcu ayrıca ailesine, birlikte çalıştığı teknik direktörlere, takım arkadaşlarına ve yöneticilere teşekkür etti.

Messi’den 2022 Dünya Kupası’nda tarihi başarı

Lionel Messi’nin Arjantin Milli Takımı kariyerindeki en önemli başarıların başında 2022 FIFA Dünya Kupası şampiyonluğu geliyor.

Katar’da düzenlenen turnuvada takımının liderliğini üstlenen Messi, Arjantin’in uzun yıllar sonra Dünya Kupası'nı kazanmasında başrol oynadı.

Tecrübeli futbolcu, turnuvanın finalinde Fransa'ya karşı da iki gol atarak tarihi karşılaşmanın en önemli isimlerinden biri olmuştu.

Lionel Messi’nin Arjantin Milli Takımı istatistikleri

39 yaşındaki Lionel Messi, Arjantin Milli Takımı formasını 207 kez giydi. Bu karşılaşmalarda 125 gol atan Messi, Arjantin Milli Takımı tarihinin en golcü oyuncusu olarak öne çıktı.

Messi, milli takım kariyeri boyunca Dünya Kupası ve Copa América başta olmak üzere birçok önemli turnuvada Arjantin formasını temsil etti.

Messi daha önce de milli takımı bırakmıştı

Lionel Messi, Arjantin Milli Takımı kariyerinde daha önce de benzer bir karar almıştı.

Arjantin’in 2016 Copa América finalinde Şili’ye mağlup olmasının ardından milli takımı bıraktığını açıklayan Messi, daha sonra kararından vazgeçerek yeniden milli takım formasını giymişti.