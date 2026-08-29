Sosyal medyada her geçen gün yeni bir trend gündeme gelirken, son dönemin dikkat çeken akımlarından biri de Gem-Maxxing oldu. “Taşlı sticker” modası olarak da bilinen akım, renkli ve parlak taşların farklı yüzeylere yapıştırılmasıyla ortaya çıkan dikkat çekici görüntülerle sosyal medyada yayılıyor.

Yiyeceklerden kıyafetlere, aksesuarlardan günlük eşyalara kadar uzanan trend, kullanıcıların yaratıcılıklarını ortaya koyduğu paylaşımlarla giderek daha geniş bir kitleye ulaşıyor.

Kylie Jenner’ın taşlı pastası gündem oldu

Gem-Maxxing akımının son dönemde geniş kitleler tarafından fark edilmesini sağlayan örneklerden biri dünyaca ünlü yıldız Kylie Jenner’ın doğum günü pastası oldu.

Renkli ve parlak taşlarla süslenen pasta, sosyal medyada dikkat çekerken taşlı sticker trendinin yiyeceklere de taşınabileceğini gösterdi. Paylaşılan görüntüler, akımın farklı alanlarda nasıl uygulanabildiğini ortaya koydu.

Türkiye’de de uygulanmaya başladı

Taşlı sticker modası Türkiye’de de sosyal medya kullanıcılarının paylaşımlarına yansımaya başladı. Hande Erçel’in ablasının hamile karnını renkli taşlarla süslemesi dikkat çekerken, bir sosyal medya fenomeninin soğan turşusu gibi yiyecekleri dahi renkli taşlarla süslemesi akımın geldiği noktayı gözler önüne serdi.

Kullanıcıların farklı nesneler ve yiyecekler üzerinde uyguladığı renkli taşlar, ortaya birbirinden sıra dışı görüntüler çıkarıyor.

Gem-Maxxing nedir?

Gem-Maxxing, farklı yüzeyleri küçük, renkli ve parlak taşlarla süsleme trendi olarak sosyal medyada yayılıyor. Taşlı stickerların kolay uygulanabilmesi, akımın farklı alanlara taşınmasını sağlıyor.

Özellikle görsel açıdan dikkat çekici içeriklerin öne çıktığı sosyal medya platformlarında kullanıcılar, kişisel eşyalarından yiyeceklere kadar pek çok nesneyi taşlarla süsleyerek paylaşıyor.