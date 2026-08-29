Ekrem İmamoğlu’nun savunmalarını kamuoyuyla paylaşmak amacıyla hazırlanan “Millet Şahidimdir” adlı kitap hakkında el koyma, dağıtım ve satış yasağı kararı alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen kararın, kitabın basılmış ve baskısı devam eden tüm nüshalarını kapsadığı belirtildi.

KARAR YAYINEVİ VE MATBAAYA TEBLİĞ EDİLDİ

Hakimliğin 27 Ağustos 2026 tarihli kararında, “Millet Şahidimdir” adlı kitabın tamamına ve basılmakta olan nüshalarına el konulmasına hükmedildi.

Kitabın dağıtılması ve satışa çıkarılması da yasaklanırken kararın Kırmızı Kedi Yayınevi ile kitabın basıldığı matbaanın yetkililerine ayrı ayrı tebliğ edilmesi istendi.

SAVUNMALARINI KİTAPLAŞTIRDI

İmamoğlu, İBB davası kapsamında yaptığı ve kamuoyuna ulaştırmak istediği savunmalarını “Millet Şahidimdir” adıyla kitaplaştırmıştı. Kitap henüz satışa çıkmadan alınan kararla basım ve dağıtım süreci durduruldu.

Kararın 5187 sayılı Basın Kanunu’nun 3’üncü ve 25’inci maddelerine dayandırıldığı bildirildi. Kamuoyuna yansıyan tebligat belgesinde, kitabın hangi bölümlerinin veya ifadelerinin karara gerekçe oluşturduğuna ilişkin ayrıntıya yer verilmedi.