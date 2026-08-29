Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ, kuruluşunun 10. yıl dönümünü sanatla kutlamaya hazırlanıyor. Kurum tarafından, demir yollarının geçmişten bugüne uzanan hikayesini fotoğraf kareleriyle geleceğe taşımak amacıyla “Objektifteki Trenler” ulusal fotoğraf yarışması düzenlenecek.

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Ufuk Yalçın, yarışmaya ilişkin yaptığı açıklamada, demir yollarının yalnızca ulaşım açısından değil, Türkiye'nin toplumsal hafızasında da önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

“Demir yollarında yalnızca trenler değil, hayatlar da yolculuk ediyor”

Yarışmanın, TCDD Taşımacılık AŞ'nin 10. kuruluş yıl dönümü açısından önemli bir fırsat olduğunu ifade eden Yalçın, demir yollarının insanların hayatlarında bıraktığı izlere dikkat çekti.

Yalçın, “Demir yollarımızda yalnızca trenler değil, insanların hayatları, kavuşmaları, ayrılıkları, emekleri ve nice hatıraları da yolculuk ediyor. Fotoğraf ise bütün bu hikayeleri bir anın içine sığdırarak geleceğe taşıyor. ‘Objektifteki Trenler’ ulusal yarışmamızla bu hikayeleri hep birlikte ölümsüzleştirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Yarışma TFSF işbirliğiyle düzenlenecek

Türkiye'nin dört bir yanından sanatseverlerin katılımına açık olacak yarışma, Türkiye Fotoğraf Sanatçıları Federasyonu (TFSF) işbirliğiyle gerçekleştirilecek.

Yarışmayla demir yollarının farklı yönlerinin ve trenlerin yolculuk hikayelerinin farklı bakış açılarıyla fotoğraflanması hedefleniyor.

Yalçın, fotoğrafın estetik yönünün yanı sıra geçmişi geleceğe taşıyan önemli bir hafıza aracı olduğuna vurgu yaptı.

Birinciye 100 bin lira ödül

“Objektifteki Trenler” fotoğraf yarışmasında dereceye giren eser sahipleri para ödülünün yanı sıra TFSF madalyasıyla da ödüllendirilecek.

Yarışmada verilecek ödüller şöyle:

Birincilik ödülü: 100 bin TL

100 bin TL İkincilik ödülü: 75 bin TL

75 bin TL Üçüncülük ödülü: 50 bin TL

50 bin TL 3 mansiyon ödülü: 20'şer bin TL

20'şer bin TL Sergilenmeye değer en fazla 50 eser: 5'er bin TL

Başvurular 1 Aralık 2026'ya kadar sürecek

Yarışmaya başvurular 1 Aralık 2026 saat 23.00'e kadar yapılabilecek. Eserler, TFSF tarafından belirlenen fotoğraf sanatı uzmanları ile TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü temsilcilerinin yer alacağı seçici kurul tarafından değerlendirilecek.

Yarışmanın sonuçları 15 Aralık 2026 tarihinde açıklanacak.

Ödül alan ve sergilenmeye değer bulunan fotoğraflar ise 4 Ocak 2027 tarihinde düzenlenecek sergi ve ödül törenindesanatseverlerle buluşturulacak.

“Demir yollarının hafızasına bırakılmış birer iz”

Fotoğraf yarışmasının yalnızca bir sanat etkinliği olmadığını belirten Yalçın, yarışma kapsamında ortaya çıkacak eserlerin gelecek yıllarda demir yollarının bugünkü durumuna ışık tutacağını ifade etti.

Yalçın, bugün çekilen fotoğrafların yıllar sonra Türkiye'nin demir yollarındaki değişimi, trenleri, istasyonları ve insanların hikayelerini anlatacağını belirterek, “Objektifteki Trenler”i demir yollarının hafızasına bırakılmış izler olarak değerlendirdiklerini kaydetti.