Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, 27 Ağustos 2026 tarihli toplantısında aldığı kararları açıkladı.

Kurul, Beşiktaş’ın 23 ve 24 Ağustos tarihlerinde kulübün resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar ile YouTube üzerinden yayımlanan açıklamaları değerlendirdi.

Söz konusu paylaşımların “futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” içerdiğine karar veren PFDK, siyah-beyazlı kulübe 3 milyon 500 bin TL para cezası verdi. Kararın oy çokluğuyla alındığı bildirildi.

SERDAL ADALI’YA 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı da kulübün resmi X hesabından yapılan paylaşımlar nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldı. Adalı hakkındaki karar da oy çokluğuyla verildi.

Beşiktaş yöneticisi Hakan Daltaban’a ise kulübün YouTube hesabında yayımlanan açıklamalarındaki ifadeler gerekçe gösterilerek 20 gün hak mahrumiyeti ve 2 milyon 500 bin TL para cezası uygulandı.

BEŞİKTAŞ TARAFTARINA BLOKE CEZASI

PFDK ayrıca Corendon Alanyaspor-Beşiktaş karşılaşmasındaki çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle siyah-beyazlı kulübe ihtar cezası verdi.

Roof Lounge Misafir Tribünü A ve B bloklarında yer alan seyircilerin elektronik bilet kartlarının bloke edilmesine karar verildi. Bu seyirciler, Beşiktaş’ın deplasmanda oynayacağı bir sonraki karşılaşmaya alınmayacak.

Kurulun Beşiktaş, Serdal Adalı ve Hakan Daltaban hakkında verdiği cezaların tamamının oy çokluğuyla kararlaştırıldığı açıklandı.