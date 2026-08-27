Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye’nin savunma ve güvenlik gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Büyük Taarruz’un 104’üncü yıl dönümü dolayısıyla Afyonkarahisar Zabit Yurdu’nda haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Aktürk, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere Milli Mücadele’nin tüm kahramanlarını, şehitleri ve hayatını kaybeden gazileri rahmet, minnet ve saygıyla andı.

30 Ağustos’ta TSK’dan kapsamlı kutlama programı

Aktürk, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kapsamında Ankara’da geçit töreni düzenleneceğini belirtti.

Deniz Kuvvetleri tarafından İstanbul Boğazı’nda 15 gemiyle geçiş gerçekleştirileceğini aktaran Aktürk, 30 gemiyle 30 liman ziyareti yapılacağını ve gemilerin halkın ziyaretine açılacağını söyledi.

Kütahya’da Türk Yıldızları, İstanbul Yenikapı’da ise SOLOTÜRK tarafından gösteri uçuşları gerçekleştirileceğini belirten Aktürk, askeri müzelerin de 30 Ağustos’ta ücretsiz ziyaret edilebileceğini ifade etti.

5 PKK’lı terörist teslim oldu

Aktürk, son bir haftada 1’i terör örgütü mensubu olmak üzere 550 kişinin sınırdan yasa dışı geçiş girişiminde bulunurken yakalandığını, 807 kişinin ise sınırı geçemeden engellendiğini açıkladı.

Böylece 1 Ocak’tan bu yana yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışırken yakalananların sayısının 9 bin 80, engellenenlerin sayısının ise 47 bin 384 olduğunu bildirdi.

Aktürk ayrıca, Hakkari hudut hattında yürütülen arama-tarama faaliyetlerinde 20 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini ve 5 PKK’lı teröristin daha teslim olduğunu söyledi.

SEEBRIG karargahı İstanbul’da

Türkiye’nin NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği görevi kapsamında Estonya’da konuşlu iki F-16 uçağının 21 Ağustos’ta Letonya’ya intikal ettiğini belirten Aktürk, uçakların aynı gün Estonya’ya döndüğünü aktardı.

Aktürk, Güneydoğu Avrupa bölgesinde barış ve istikrarı desteklemek amacıyla kurulan Güneydoğu Avrupa Tugayı (SEEBRIG) Karargahının Aktivasyon, Komuta Devir-Teslim ve 27’nci Kuruluş Yıl Dönümü Töreni’nin İstanbul’da düzenleneceğini açıkladı.

Türkiye’nin yanı sıra Arnavutluk, Bulgaristan, Yunanistan, Romanya ve Kuzey Makedonya’nın yer aldığı SEEBRIG’in karargahına Türkiye’nin 2026-2032 yılları arasında ikinci kez ev sahipliği yapacağı belirtildi.

TCG Anadolu ve TCG Burgazada’da İHA testleri

Savunma sanayisindeki gelişmelere ilişkin de bilgi veren Aktürk, Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından çeşitli miktarda MPT-76 MH Milli Piyade Tüfeği’nin muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlandığını söyledi.

MKE tarafından geliştirilen Modern Makineli Tüfek MMT-76’nın kara kalifikasyon testlerinin ardından helikopter kullanımına yönelik hava kalifikasyon testlerinin de başarıyla tamamlandığını belirten Aktürk, çeşitli silah ve mühimmatların teslim edildiğini ifade etti.

Aktürk ayrıca, BAYKAR tarafından geliştirilen KALKAN Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı’nın (DİHA) deniz şartlarındaki kullanım kabiliyetinin test edilmesi amacıyla TCG Anadolu ve TCG Burgazada’da test uçuşları gerçekleştirildiğini açıkladı.

MSÜ’den 3 bin 114 subay ve astsubay mezun olacak

Aktürk, Milli Savunma Üniversitesi’nin 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı diploma alma ve sancak devir teslim törenlerinin 30 ve 31 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirileceğini belirtti.

Harp Okullarından 1.135 subay, Astsubay Meslek Yüksekokullarından ise 1.979 astsubayın mezun olacağını açıklayan Aktürk, 19 dost ve müttefik ülkeden 141 subay ve 69 astsubayın da eğitimlerini tamamlayacağını bildirdi.

MSB’den ABD merkezli danışmanlık şirketi açıklaması

MSB, ABD merkezli bir danışmanlık şirketiyle imzalanan hizmet sözleşmesine ilişkin haber ve yorumlara da açıklık getirdi.

Bakanlık, söz konusu çalışmanın Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilere katkı sağlamak, savunma ve güvenlik alanındaki kurumsal diyaloğu güçlendirmek ve Türkiye’nin görüş ve önceliklerinin muhataplara doğru aktarılmasını sağlamak amacıyla hazırlanan ortak stratejinin ürünü olduğunu belirtti.

Sözleşmenin iki ülkenin mevzuatına uygun ve şeffaf şekilde kayıt altına alındığı, kapsamının ise herhangi bir tekil proje veya platformla sınırlı olmadığı ifade edildi.

“Terörsüz Türkiye” sürecinde 4 alt komisyon kurulacak

Bakanlık, “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin de değerlendirmede bulundu.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Yardımcısı’nın başkanlığındaki Takip ve Değerlendirme Kurulu’nun ilk toplantısını gerçekleştirdiği ve çalışmaların yürütülmesine ilişkin usul ve esasların ele alındığı bildirildi.

Toplantıda 4 alt komisyon kurulmasına karar verildiği, komisyonların oluşturulmasına yönelik çalışmaların ilgili kurumlarla koordinasyon içinde sürdürüldüğü belirtildi.

MSB, terör örgütü ve bağlantılı yapıların fiili varlıklarının sona erdiğinin, ellerindeki silah ve mühimmatın tamamının teslim edildiğinin tespit ve teyidine yönelik görevini sürdüreceğini açıkladı.

MSB’den SDG’nin feshi ve Suriye açıklaması

Türkiye-Suriye ilişkileri ve SDG’nin feshi konusunda da değerlendirmelerde bulunan MSB, SDG’nin feshi ve Suriye devlet kurumlarına entegrasyonunu olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi.

Açıklamada, bu gelişmenin Suriye’nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunması ile “tek devlet, tek ordu”anlayışının güçlendirilmesi açısından önemli olduğu belirtildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’deki olumlu gelişmelerin ülke geneline yayılması, istikrarın kalıcı hale getirilmesi ve Suriye ordusunun özellikle terörle mücadele kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla desteğini mevcut askeri iş birliği anlaşması kapsamında sürdüreceği bildirildi.

MSB: “İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırılarına son verilmeli”

Bakanlık, İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırılarının da yakından takip edildiğini belirtti.

Açıklamada, söz konusu saldırılara bir an önce son verilmesi gerektiği yinelenirken, ABD makamlarının Suriye’yi de kapsayacak bir çatışmasızlık mekanizması oluşturulmasına yönelik girişimlerinin de takip edildiği kaydedildi.

Bakanlık, bu konuda kendilerine ulaşmış resmi bir talep bulunmadığını, böyle bir talep gelmesi halinde konunun ilgili makamlarla koordinasyon içinde değerlendirileceğini bildirdi.

Türkiye’den Kerpe’deki Patriot kararı açıklaması

Yunanistan’ın Kerpe Adası’ndaki Patriot Hava Savunma Sistemi’ni Girit’e taşıma kararına ilişkin açıklamada da bulunuldu.

MSB, gayriaskeri statüdeki adaların hukuki durumunun Lozan ve Paris Barış Antlaşmaları ile düzenlendiğini belirterek, Patriot sistemlerinin Kerpe Adası’ndan Girit’e taşınması kararını “olumlu bir adım” olarak değerlendirdi.

“Rodos’a İHA üssü kurulması Ege’de istikrara zarar verir”

Rodos Adası’na İHA üssü kurulacağı yönündeki iddialara ilişkin açıklamada ise adanın gayriaskeri statüsünün uluslararası antlaşmalarla belirlendiği hatırlatıldı.

MSB, Rodos’ta İHA üssü kurulmasına yönelik olası bir adımın adanın statüsünün ihlali anlamına geleceğini ve Ege’de barış, istikrar ve iyi komşuluk ilişkilerine zarar vereceğini belirtti.

Türkiye’nin uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerini korumaya ve gerekli tedbirleri almaya devam edeceği ifade edildi.

Somali’de kaçırılan gemi için destek

MSB, Somali’de kaçırılan gemiye ilişkin gelişmeler hakkında da açıklama yaptı.

Somali-Türk Görev Kuvveti Komutanlığı’nın, iki ülke arasında imzalanan anlaşmalar kapsamında Somali’nin terör ve deniz haydutluğuyla mücadele kapasitesinin geliştirilmesine yönelik desteğini sürdürdüğü belirtildi.

Somali karasularında meydana gelen olayla ilgili olarak ise Dışişleri Bakanlığı ile koordinasyon içinde Somali makamlarına gerekli desteğin sağlandığı bildirildi.