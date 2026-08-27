İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, 26 Ağustos Dünya Köpek Günü kapsamında sahipsiz hayvanlara destek olmak amacıyla anlamlı bir etkinlik düzenlendi.

Foça Bağarası’nda bulunan iki farklı canlı yaşam alanında barınan hayvanların günlük beslenme ihtiyaçlarına katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte hayvanseverler bir araya geldi.

Hayvanseverlerden 600 kilogram mama desteği

DJ Funky Project’in sahne aldığı müzikli dayanışma etkinliğine katılan hayvanseverler, yanlarında getirdikleri mamalarla kampanyaya destek verdi.

Etkinliğe katılamayan hayvanseverler de kargo ve nakliye yoluyla mama göndererek dayanışmaya katkıda bulundu. Yapılan desteklerin ardından toplam 600 kilogram mama toplandı.

Toplanan mamalar, sayım işlemlerinin tamamlanmasının ardından Foça Bağarası’ndaki iki farklı yaşam alanına gönderilmek üzere hazırlandı.

“400’e yakın köpek ve yaklaşık 70 kedi bulunuyor”

Etkinliğin organizatörlerinden Neslihan Bekat, Foça Bağarası’nda destek verdikleri iki farklı yaşam alanında yaklaşık 400 köpek ve 70 kedinin bulunduğunu söyledi.

Hayvanların günlük mama ihtiyacının yüksek olduğunu belirten Bekat, gönüllülerin bu ihtiyacı tek başlarına karşılamakta zorlandığını ifade etti.

Bekat, Dünya Köpek Günü kapsamında hem farkındalık oluşturmak hem de sahipsiz hayvanlara somut destek sağlamak amacıyla etkinliği düzenlediklerini belirterek, katılımcılardan etkinliğe gelirken bir paket mama getirmelerini istediklerini söyledi.

Etkinliğe katılanların yanı sıra kargo ve nakliye yoluyla destek veren hayvanseverlerin katkılarıyla 600 kilogramlık mama desteğine ulaşıldığını aktardı.

Dayanışma etkinlikleri İzmir geneline yayılacak

Benzer çalışmaların devamı niteliğinde gerçekleştirilen etkinliklerin sürdürüleceğini belirten Bekat, dayanışma hareketini İzmir’in farklı noktalarına taşımayı hedeflediklerini söyledi.

Bekat, çevresindeki hayvanlara ve yaşam alanlarına destek olmak isteyen duyarlı vatandaşları bu dayanışma zincirine dahil etmek istediklerini belirterek, “Çünkü biz birlikte çok daha güçlüyüz” mesajı verdi.

Hedef sahipsiz hayvanları sıcak yuvalara kavuşturmak

Etkinliğin yalnızca mama toplamak amacıyla düzenlenmediğini belirten Bekat, aynı zamanda geçici yuva, koruyucu ailelik ve sahiplendirme süreçleri hakkında bilgilendirme yapıldığını söyledi.

Etkinlik alanında, yaşam alanlarında bulunan hayvanların fotoğrafları ve hikâyelerinin yer aldığı broşürler dağıtıldı.

Bekat, düzenlenen çalışmaların nihai hedefinin Foça’daki sahipsiz hayvanları güvenli, sağlıklı ve sevgi dolu yuvalarakavuşturmak olduğunu ifade etti.