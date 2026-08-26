Sincan’da yaz coşkusu, Geleneksel Sincan Yaz Festivali ile devam ediyor. Müzik, alışveriş ve yöresel lezzetlerin bir araya geldiği festival alanı, her gün çok sayıda vatandaşı ağırlıyor.

Festival kapsamında düzenlenen konserler müzikseverlere keyifli anlar yaşatırken, alanda kurulan stantlar da ziyaretçilere farklı alışveriş seçenekleri sunuyor.

Festival alanında yöresel ürünler ilgi görüyor

Festival alanını ziyaret eden vatandaşlar; giyim ürünlerinden hediyelik eşyalara, yöresel ürünlerden farklı lezzetlere kadar birçok seçeneği bir arada bulabiliyor.

Türkiye’nin farklı bölgelerinden getirilen ürün ve tatları deneyimleme fırsatı bulan ziyaretçiler, aileleri ve sevdikleriyle birlikte festival alanında keyifli vakit geçiriyor.

Sincan’da hemşehri günleri renk katıyor

Festivalin öne çıkan etkinlikleri arasında hemşehri günleri yer alıyor. Her gün farklı bir ilin kültürüne ve yöresel değerlerine ayrılan etkinliklerde vatandaşlar memleketlerinin kültürünü festival alanında yaşatma fırsatı buluyor.

Festival kapsamında şimdiye kadar Çorumlular, Tokatlılar, Kırşehirliler ve Ankaralılar Günü gerçekleştirildi.

Hemşehri günlerinde yöresel ürünler, lezzetler ve kültürel değerler ziyaretçilerle buluşturulurken, etkinlikler vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Sincan Yaz Festivali’nin hemşehri günleri takvimi

Ankaralılar Günü’nün ardından festival kapsamında düzenlenecek hemşehri günlerinin programı şöyle:

26 Ağustos: Kırıkkaleliler Günü

Kırıkkaleliler Günü 27 Ağustos: Yozgatlılar Günü

Yozgatlılar Günü 28 Ağustos: Ağrılılar Günü

Ağrılılar Günü 29 Ağustos: Gümüşhaneliler Günü

Gümüşhaneliler Günü 30 Ağustos: Çankırılılar Günü

Her gün farklı bir yöreye ayrılan festival alanında vatandaşlar, Türkiye’nin farklı şehirlerine ait ürünleri yakından tanıma fırsatı buluyor.

Vatandaşlardan festivale yoğun ilgi

Festival alanını ziyaret eden vatandaşlar, farklı şehirlerin kültürlerinin bir arada yaşatılmasından memnun olduklarını belirtiyor.

Ziyaretçilerden biri, festivalin aileleriyle birlikte vakit geçirmek için güzel bir fırsat sunduğunu belirterek, “Farklı şehirlerin kültürlerini ve yöresel ürünlerini bir arada görmek çok güzel. Ailemizle birlikte geldik, hem alışveriş yapıyor hem de güzel vakit geçiriyoruz. Sincan’da böyle bir festivalin düzenlenmesinden memnunuz” dedi.

Rize’nin yöresel lezzetleri Sincan’da tanıtılıyor

Festival alanında yöresel ürünleriyle yer alan Rize’den Murat Bey de memleketinin ürünlerini Sincanlılarla buluşturuyor.

Rize’den Ankara’ya gelerek yöresel ürünlerini tanıttığını belirten Murat, “Rize’den geldim, memleketimizin özel lezzetlerini Sincan’a getirdim. Tereyağımızı, peynirimizi ve yöresel ürünlerimizi burada vatandaşlarla buluşturuyoruz. Katılım çok yoğun, festival çok güzel geçiyor. Ankara’ya ve Sincan’a memleketimizi tanıtıyoruz” ifadelerini kullandı.

Sincan Yaz Festivali 30 Ağustos’a kadar sürecek

Müzik, alışveriş ve yöresel lezzetleri bir araya getiren Geleneksel Sincan Yaz Festivali, 30 Ağustos’a kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

Festivalin son gününde düzenlenecek Çankırılılar Günü ile birlikte hemşehri buluşmaları tamamlanırken, ziyaretçiler festival boyunca farklı şehirlerin kültürlerini ve yöresel ürünlerini keşfetme fırsatı bulacak.