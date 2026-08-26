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Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Sivas-Ankara kara yolu Hamidiye Millet Bahçesi yakınlarında meydana geldi. Şehir merkezine giriş noktasındaki polis uygulama noktasına gelen T.Ç., 'Dur' ihtarına uymadı. Kontrol noktasının yaklaşık 1 kilometre ilerisindeki akaryakıt istasyonu yönüne ilerleyen T.Ç.'nin kullandığı 06 HB 0769 plakalı otomobil, park halindeki 54 LG 500 ve 01 ASE 438 plakalı TIR'lara çarptı. Kazada sürücü ile yanındaki B.Ç. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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